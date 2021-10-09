واشنطن تعلن عن أول محادثات مباشرة مع "طالبان" منذ انسحابها من أفغانستان

عرب ٤٨/ أ ف ب

تعقد الولايات المتحدة الأميركية، اعتبارا من اليوم، السبت، أول محادثات لها وجها لوجه مع حركة "طالبان" منذ انسحابها من أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقال متحدث باسم الخارجية إن الوفد الأميركي سيلتقي بمسؤولين كبار من حركة "طالبان" يومي السبت والأحد، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وحافظت الولايات المتحدة على قنوات اتصال مع طالبان منذ استيلاء الحركة على كابُل في آب/ أغسطس الماضي، لكن هذا الاجتماع سيكون الأول وجها لوجه.

وأضاف المتحدث الأميركي أن واشنطن "سوف تضغط على طالبان لاحترام حقوق جميع الأفغان، ويشمل ذلك النساء والفتيات، ولتأليف حكومة شاملة تحظى بدعم واسع".

وتابع "بينما تواجه أفغانستان إمكان حصول انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة، سنضغط أيضا على طالبان كي تسمح لهيئات الإغاثة بالوصول بكل حرية إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات".

وشددت الخارجية الأميركية على أن الاجتماع لا يؤشر إلى أن الولايات المتحدة تعترف بحكم طالبان في أفغانستان. وقال: "لا نزال على وضوحنا بأن أي شرعية يجب ان تستمدها طالبان من خلال أفعالها نفسها".

كما سيمارس الوفد الأميركي ضغوطا لضمان تنفيذ أولوية الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأولى، بالسماح للمواطنين الأميركيين وحلفائهم الأفغان خلال العملية العسكرية التي استمرت 20 عاما بمغادرة أفغانستان.

وتعتبر الولايات المتحدة أن حركة طالبان تعاونت إلى حد كبير في السماح للمواطنين الأميركيين بالمغادرة، لكن نحو 100 أميركي من أصل أفغاني، بحسب مسؤولين أميركيين، لا يزالون مترددين حيال مسألة الخروج من أفغانستان.

وتقر الولايات المتحدة بأنها لم تتمكن من إخراج جميع حلفائها الأفغان الذين أرادوا المغادرة خلال عملية الجسر الجوي التي نقلت آلاف الأشخاص من مطار كابُل، قبل الانسحاب إلى خارج البلاد.

ولم يحدد المتحدث هوية الشخصيات التي ستمثل الجانبين خلال الاجتماع المقرر.

وكان مسؤولون أميركيون كبار، بينهم قائد القيادة الوسطى، فرانك ماكنزي، قد التقوا طالبان في كابُل في آب/ أغسطس الماضي، مع سيطرة القوات الأميركية على المطار لتنفيذ الجسر الجوي.