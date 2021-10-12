  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الثاني خلال أسبوعين: زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 14:02

الثاني خلال أسبوعين: زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت
بعض الأضرار في المنازل (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، اليوم الثلاثاء، قبالة جزيرة كريت في جنوب اليونان، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، وفقا لتقارير إعلامية أولية.

وأثار الزلزال حالة من الزعر في المناطق الأكثر تأثرا به، إذ خرج السكان إلى الشوارع، في حين تم إخلاء المدارس من الطلاب. فيما سجلت هزات ارتدادية قوية بالمنطقة نفسها.

وقالت صحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية أن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 23 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، والتي لا تزال تتعافى من زلزال بقوة 5.8 ريختر في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة اليونانية نقلا عن خدمة الإطفاء إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، وقال عالم الزلازل إفثيميس ليكاس، الذي يرأس منظمة التخطيط والحماية من الزلازل اليونانية، إن زلزال، اليوم الثلاثاء، لم يأت من نفس مركز الزلزال الذي حدث في أركالوكوري، في منطقة إيراكليو في 27 أيلول الماضي.

وذكر مرصد أثينا في بيان أن مركز الزلزال "حدد في البحر على بعد 405 كيلومترات جنوب شرق أثينا، وقد ضرب عند الساعة 09.24 بتوقيت غرينتش". وأتى بعد أسبوعين على زلزال آخر بقوة 5.8 درجة ضرب جزيرة كريت وخلف قتيلا وعشرة جرحى.

يذكر أن جزيرة كريت هي أكبر الجزر اليونانية في البحر المتوسط، وعدد سكانها أقل من نصف مليون نسمة فهي من أهم جزر اليونان من حيث أهميتها الحضارية.

بودكاست عرب 48

#جزيرة كريت
#اليونان
#زلزال
#أضرار

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت مجدّدا... "قرار سياسيّ بعدم السماح لبيطار بالعمل"
تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت مجدّدا... "قرار سياسيّ بعدم السماح لبيطار بالعمل"

2021-10-12

الكويت تفسح المجال للنساء الالتحاق بالجيش
الكويت تفسح المجال للنساء الالتحاق بالجيش

2021-10-12

الصين: 15 غريقا وإغلاق 60 منجما للفحم جراء فيضانات بشانشي
الصين: 15 غريقا وإغلاق 60 منجما للفحم جراء فيضانات بشانشي

2021-10-12

الأكثر قراءة

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

2021-10-11
صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

2021-10-11
أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

2021-10-11
عيلوط غارقة بالحزن.. ووالد عاصم سلطي يتساءل: ما ذنبي ليحرقوا قلبي على ولدي؟

عيلوط غارقة بالحزن.. ووالد عاصم سلطي يتساءل: ما ذنبي ليحرقوا قلبي على ولدي؟

2021-10-11
خطة لمضاعفة الاستيطان بالجولان.. تسويق 99 وحدة سكنية بـ

خطة لمضاعفة الاستيطان بالجولان.. تسويق 99 وحدة سكنية بـ"مستوطنة ترامب"

2021-10-11