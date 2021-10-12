الثاني خلال أسبوعين: زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، اليوم الثلاثاء، قبالة جزيرة كريت في جنوب اليونان، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، وفقا لتقارير إعلامية أولية.

وأثار الزلزال حالة من الزعر في المناطق الأكثر تأثرا به، إذ خرج السكان إلى الشوارع، في حين تم إخلاء المدارس من الطلاب. فيما سجلت هزات ارتدادية قوية بالمنطقة نفسها.

وقالت صحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية أن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 23 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، والتي لا تزال تتعافى من زلزال بقوة 5.8 ريختر في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة اليونانية نقلا عن خدمة الإطفاء إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، وقال عالم الزلازل إفثيميس ليكاس، الذي يرأس منظمة التخطيط والحماية من الزلازل اليونانية، إن زلزال، اليوم الثلاثاء، لم يأت من نفس مركز الزلزال الذي حدث في أركالوكوري، في منطقة إيراكليو في 27 أيلول الماضي.

وذكر مرصد أثينا في بيان أن مركز الزلزال "حدد في البحر على بعد 405 كيلومترات جنوب شرق أثينا، وقد ضرب عند الساعة 09.24 بتوقيت غرينتش". وأتى بعد أسبوعين على زلزال آخر بقوة 5.8 درجة ضرب جزيرة كريت وخلف قتيلا وعشرة جرحى.

يذكر أن جزيرة كريت هي أكبر الجزر اليونانية في البحر المتوسط، وعدد سكانها أقل من نصف مليون نسمة فهي من أهم جزر اليونان من حيث أهميتها الحضارية.