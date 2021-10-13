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إيران: دفاعاتنا الجوية قادرة على حماية المنشآت الحساسة

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 17:27

إيران: دفاعاتنا الجوية قادرة على حماية المنشآت الحساسة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكد مسؤول عسكري إيراني، اليوم، الأربعاء، جاهزية أنظمة الدفاع الجوي لحماية المنشآت الحساسة، وذلك على هامش مناورات هذا الأسبوع شهدت اختبار منظومات محلية الصنع.

وبدأت قوة الدفاع الجوي والقوة الجوية التابعتان للجيش الإيراني، والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أمس، الثلاثاء، مناورات "المدافعون عن سماء الولاية" السنوية في المنطقة الوسطى من البلاد، بهدف "الارتقاء بالجهوزية القتالية للوحدات وتعزيز قدرة الردع وتقييم المنظمات الوطنية للدفاع الجوي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وقال قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الإيراني، العميد قادر رحيم زادة، إن "الدفاع الجوي بتشكيله طبقات آمنة للدفاع الجوي، على استعداد كامل للحفاظ على المؤسسات الحساسة والحيوية في البلاد"، وفق ما نقلت عنه وكالة "فارس".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المناورات شهدت استخدام منظومتي الدفاع الجوي "مجيد" التابعة للجيش و"دزفول" التابعة للحرس الثوري، اللتين دمرتا "بنجاح صواريخ كروز الموجهة نحو منطقة المناورات".

وأوضح رحيم زادة أن "الدفاع القوي ومتعدد الطبقات أمام هجمات صواريخ كروز، يعد أحد أهداف المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي (...) والذي تم تنفيذه الآن بنجاح من قبل منظومات الدفاع الجوي المختلفة للجيش والحرس الثوري".

كما أفاد الإعلام المحلي أن المناورات تشمل أيضا نشر أنظمة الصواريخ المحلية والرادار ومعلومات الاستطلاع والحرب الإلكترونية وأنظمة الاتصالات وشبكة المراقبة المرئية للجيش والحرس في المنطقة الصحراوية وسط البلاد.

ونقلت وكالة "إرنا" عن قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قوله إنه تم خلال المناورات "استهداف وتدمير كافة الأهداف المحددة بدقة وعند أول محاولة تصويب" من منظومات الدفاع الجوي.

وأوضح قائد القوة الجوفضائية في الحرس، العميد أمير علي حاج زادة، أن أنظمة الدفاع الجوي باتت "منتشرة على كامل مساحة البلاد".

وأضاف "لم نكن نتمتع بهذه القدرة قبل 15 عاما، كنا نعتمد على أجهزة أجنبية للرادار وأنظمة الصواريخ أرض-جو"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد حذّر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، من أن برنامج إيران النووي "تجاوز كل الخطوط الحمر"، مشددا على أن بلاده "لن تسمح" لطهران بتطوير سلاح ذري.

وتنفي إيران على الدوام أي مسعى لتطوير سلاح ذري، مشددة على سلمية برنامجها النووي الذي أثار على مدى الأعوام توترا مع الغرب.

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#إيران
#مسؤول عسكري إيراني
#منظومات دفاع جوي

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