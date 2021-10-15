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الهجوم في النرويج: "المرض هو خلفيته"

تاريخ النشر: 15/10/2021 - 16:45

الهجوم في النرويج: "المرض هو خلفيته"
عناصر أمن نرويجي في المكان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أشارت التحقيقات المرتبطة بالاعتداء بقوس الرماية الذي أسفر عن سقوط خمسة قتلى في النرويج، إلى أن الهجوم جاء نتيجة "مرض" يعاني منه منفّذه، وفق ما أعلنت الشرطة، اليوم الجمعة.

وقال مفتش الشرطة، بير توماس أومهولت للصحافيين بعد يومين من وقوع الاعتداء، إنّ "الفرضية الأقوى بعد الأيام الأولى للتحقيق هي أن المرض هو خلفيته".

وسلم القضاء النرويجي، اليوم، المشتبه به الدنماركي إسبن اندرسن براثن إلى الأجهزة الطبية، رغم إشارة السلطات في وقت سابق إلى أن العملية تحمل بصمات "عمل إرهابي".

وقالت المدعية آن إيرين سفان ماتياسن لوكالة "فرانس برس": "سُلم للأجهزة الطبية مساء الخميس بعد تقييم لوضعه الصحي".

ويشتبه بأن براثن سلك طريق التطرف بعدما اعتنق الإسلام. وأقر بقتل خمسة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين الأربعاء، في كونغسبرغ في جنوب شرق البلاد حيث يقيم.

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#النرويج
#مرض
#عمل إرهابي
#قوس رماية

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