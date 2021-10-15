تيغراي: سوء التغذية الحاد يضرب الأطفال دون الخامسة

تضاعف عدد الأطفال دون سنّ الخامسة الذين أدخلوا المستشفيات لإصابتهم بسوء تغذية حاد في إقليم تيغراي، شماليّ أثيوبيا، مقارنةً بالعام الماضي، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

وتشهد منطقة تيغراي حربًا ضروسًا.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في تقريره الأسبوعي حول النزاع المستمر منذ 11 شهرا في شماليّ أثيوبيا، "أُدخل نحو 18,600 طفل دون سن الخامسة في تيغراي إلى المستشفيات للمعالجة من سوء تغذية حاد بين شباط/فبراير وآب/اغسطس من السنة الحالية مقارنة بـ8900 في 2020، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 100% بحسب منظمة اليونيسف".

وأضاف التقرير أن سوء التغذية لدى النساء الحوامل والمرضعات "لا يزال مرتفعا جدا ويطال 63 % منهن"، مشدّدًا على أنّ 897 شاحنة فقط تنقل مساعدات إنسانية وصلت منذ منتصف تموز/يوليو إلى هذه المنطقة، البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.

ويشهد إقليم تيغراي معارك منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما أرسل رئيس الوزراء، أبيي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، القوات الفدرالية للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش.

ومنذ ذلك الحين، امتدّت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين، في حين غرق إقليم تيغراي بما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع ما يغذّي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار، على غرار ما حصل في أثيوبيا في الثمانينات.

وإلى جانب النقص في المواد الغذائية، ثمّة نقص حاد في الأدوية ولقاحات الأطفال والمعدات الطبية، على ما ذكرت الأمم المتحدة في تقارير عدة في الفترة الأخيرة.