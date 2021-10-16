فرنسا: 40 ألف متظاهر ضد الشارة الخضراء

تظاهر أكثر من أربعين ألف متظاهر في المدن الفرنسية، مساء اليوم السبت، رفضا للشهادة الصحية، وفقا ما أحصت وزارة الداخلية الفرنسية، لافتة إلى 171 مظاهرة، للأسبوع الرابع عشر على التوالي.

ووصل عدد المتظاهرين، السبت، الفائت 45 ألفا في مختلف أنحاء البلاد، وفق السلطات، وأكثر من 67 ألفا بحسب الجهة الناشطة المنظمة.

وتشهد المشاركة في هذه التظاهرات تراجعا منتظما منذ أسابيع عدة. وفي 25 أيلول/ سبتمبر، اعترض ستون ألف شخص على الشهادة الصحية التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كوفيد-19، بحسب حصيلة السلطات.

Protest for the 14th consecutive Saturday in Paris and across France against the health pass while the government wants to extend it until July 31, 2022 pic.twitter.com/1vorDi6Cwd — Sabah Milani (@SabahMilani) October 16, 2021

في باريس، تظاهر خمسة آلاف شخص، السبت، في إطار أربع مسيرات مختلفة، بحسب الداخلية. وفي ليون، كان عدد المتظاهرين 400 شخص وفق السلطات المحلية.

وتم توقيف خمسة أشخاص خلال التحركات في البلاد بينهم ثلاثة في باريس. ولم تسجل إصابات.

وصادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع القانون القاضي باحتمال تمديد العمل بالشهادة الصحية حتى 31 تموز/ يوليو.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، إثر الجلسة أنه سيتم "الاستغناء (عن الشهادة الصحية) ما إن نكون قادرين على ذلك".

وباتت الشهادة إلزامية في فرنسا اعتبارا من 21 تموز/ يوليو في الأماكن التي تستقبل أكثر من خمسين شخصا، قبل أن يتم اعتمادها أيضا في المستشفيات والحانات والمطاعم لتشمل في 30 آب/ أغسطس 1,8 مليون موظف على تواصل مباشر مع الجمهور، ونهاية أيلول/ سبتمبر من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.