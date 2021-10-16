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فرنسا: 40 ألف متظاهر ضد الشارة الخضراء

تاريخ النشر: 16/10/2021 - 23:20

فرنسا: 40 ألف متظاهر ضد الشارة الخضراء
فرنسا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

تظاهر أكثر من أربعين ألف متظاهر في المدن الفرنسية، مساء اليوم السبت، رفضا للشهادة الصحية، وفقا ما أحصت وزارة الداخلية الفرنسية، لافتة إلى 171 مظاهرة، للأسبوع الرابع عشر على التوالي.

ووصل عدد المتظاهرين، السبت، الفائت 45 ألفا في مختلف أنحاء البلاد، وفق السلطات، وأكثر من 67 ألفا بحسب الجهة الناشطة المنظمة.

وتشهد المشاركة في هذه التظاهرات تراجعا منتظما منذ أسابيع عدة. وفي 25 أيلول/ سبتمبر، اعترض ستون ألف شخص على الشهادة الصحية التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كوفيد-19، بحسب حصيلة السلطات.

في باريس، تظاهر خمسة آلاف شخص، السبت، في إطار أربع مسيرات مختلفة، بحسب الداخلية. وفي ليون، كان عدد المتظاهرين 400 شخص وفق السلطات المحلية.

وتم توقيف خمسة أشخاص خلال التحركات في البلاد بينهم ثلاثة في باريس. ولم تسجل إصابات.

وصادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع القانون القاضي باحتمال تمديد العمل بالشهادة الصحية حتى 31 تموز/ يوليو.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، إثر الجلسة أنه سيتم "الاستغناء (عن الشهادة الصحية) ما إن نكون قادرين على ذلك".

وباتت الشهادة إلزامية في فرنسا اعتبارا من 21 تموز/ يوليو في الأماكن التي تستقبل أكثر من خمسين شخصا، قبل أن يتم اعتمادها أيضا في المستشفيات والحانات والمطاعم لتشمل في 30 آب/ أغسطس 1,8 مليون موظف على تواصل مباشر مع الجمهور، ونهاية أيلول/ سبتمبر من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

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#فرنسا
#فيروس كورونا
#مظاهرات ضد الشارة الخضراء

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