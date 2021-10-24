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وزير الريّ المصري يبدي استعداد بلاده بالعودة إلى مفاوضات سد النهضة

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 08:52

وزير الريّ المصري يبدي استعداد بلاده بالعودة إلى مفاوضات سد النهضة
سد النهضة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أبدى وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس السبت، استعداد بلاده بالعودة إلى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، متمنيا ألا يحدث له انهيار كما تشير دراسة شارك فيها.

وأوضح عبد العاطي الذي يترأس الفريق الفني المصري بمفاوضات السد في مقابلة مع فضائية "TEN" الخاصة بمصر، أن "المفاوضات تنجح عندما تكون هناك إرادة متبادلة".

وأضاف: "لدى مصر تلك الإرادة ولكن لا تتوفر للجانب الإثيوبي، وليست لديه قدرة على التوقيع، فكلما نقترب من حل يخرج بأمر جديد يستهلك به الوقت"، وهو عادة اتهام تنفيه أديس أبابا.

وشدد على أن بلاده "لديها الحرية لو لم يتم اتفاق أن تتعامل مع ما يحفظ حقوقها بالوسائل المختلفة القانونية والسياسية"، دون تفاصيل أكثر.

وحول مستقبل المفاوضات الفترة المقبلة، قال الوزير المصري: "لدينا إرادة سياسية وجاهزون للتفاوض بآليات تشمل مدة تفاوض محددة ومشاركة مراقبين دوليين".

وتطرق إلى مشاركته في دراسة علمية تتحدث عن احتمالية انهيار السد، قائلا: "لم نبلغ الجانب الإثيوبي بها، لكنها موجودة ويمكن أن يردوا عليها ويقولوا لن يحدث هبوطا (مستقبلا)".

وردا على سؤال بشأن تداعيات انهيار السد، قال: "سيكون مشكلة كبيرة نتمنى ألا تحدث".

وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن "هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الأفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة" المتعثرة منذ شهور.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.

بودكاست عرب 48

#مصر
#السودان
#إثيوبيا
#مفاوضات
#سد النهضة

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