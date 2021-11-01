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اليابان: كيشيدا يعلن فوز ائتلافه الحاكم بالانتخابات

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 09:56

اليابان: كيشيدا يعلن فوز ائتلافه الحاكم بالانتخابات
كيشيدا: كانت انتخابات صعبة للغاية (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فوزه صباح اليوم الإثنين، بعدما قاد ائتلافه الحاكم للفوز بغالبية قوية في الانتخابات الوطنية.

وفاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقال كيشيدا "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن انعكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة (مكونة من ائتلاف) الحزب الليبرالي الديموقراطي و كوميتو".

وتابع "حصلنا على 261 مقعدا ثمينا للحزب الليبرالي الديموقراطي".

وارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من 2 في المئة بعد ورود الأنباء عن النتيجة، التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد على خلفية الوباء إلى الإنفاق الدفاعي.

وكان الائتلاف يسيطر على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديموقراطي.

واعتبرت الانتخابات اختبارا لكيشيدا، الذي دعا إليها بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء هذا الشهر، وكذلك لحزبه الديمقراطي الحر الذي تضرر مما اعتبره الناخبون سوء تصديه لجائحة فيروس كورونا.

وصوت الناخبون في اليابان، أمس الأحد، في انتخابات عامة، في أجواء ساد عليها الإنهاك من دائحة كورونا وإطلاق وعود بالإنفاق في إطار سعي المحافظين إلى بداية جديدة.

وتولى كيشيدا (64 عاما) قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي قبل شهر بعد استقالة يوشيهيدي سوغا من منصبه الذي شغله لمدة عام واحد فقط، بسبب استياء اليابانيين من إدارته لأزمة جائحة كورونا.

وتعهد كيشيدا بتبني حزمة إجراءات تحفيزية جديدة بقيمة عشرات التريليونات من الين لمواجهة تأثير الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتحدث عن خطط لتوزيع أكثر عدالة للثروة في ظل ما أسماه رأسمالية جديدة، مع أن تفاصيلها ما زالت غامضة.

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#اليابان
#انتخابات
#فوميو كيشيدا
#جائحة كورونا
#الائتلاف الحاكم
#الحزب الليبرالي الديموقراطي

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