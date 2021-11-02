موسكو: مدير CIA يلتقي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي

عرب ٤٨ / أ ف ب

التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف لإجراء محادثات في موسكو، بحسب بيان روسي.

وقال بيان مقتضب إن بيرنز ورئيس مجلس الأمن القومي الروسي بحثا "العلاقات الأميركية - الروسية".

ولم يتم الإعلان عن زيارة بيرنز إلى موسكو، ولم يعلن مجلس الأمن القومي الروسي عن أي تفاصيل إضافية. كما لم يصدر أي تعليق فوري من السفارة الأميركية في موسكو أو مسؤولين في واشنطن.

ويأتي اللقاء في وقت بلغت فيه العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها بسبب العديد من الخلافات.

وفرضت دول غربية سلسلة عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 وتسميم المعارض أليكسي نافالني، بالإضافة إلى هجمات سيبرانية نُسبت إليها.

والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متوترة على جبهات عدّة.

وتراوح اتهامات واشنطن للكرملين بين تدبير هجمات إلكترونية ضد كيانات أميركية في آخر استحقاقين انتخابيين للولايات المتحدة، وانتهاك حقوق الإنسان، والعدوانية تجاه أوكرانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن، أجريا حوارا في حزيران/ يونيو الماضي في سويسرا، في محاولة للحد من الخلافات التي تقوض العلاقات بين البلدين.

وفي قمتهما التاريخية في 16 حزيران/ يونيو، شدد بايدن وبوتين اللذان يمتلك بلداهما أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، على ضرورة الحوار رغم نقاط الاختلاف الكثيرة. وأشارا إلى أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، بقيت موسكو وواشنطن على تواصل لتجنب اندلاع نزاع.