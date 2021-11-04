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اعتقال شخص بارز في قضية الاتصالات الروسية مع ترامب

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 22:07

اعتقال شخص بارز في قضية الاتصالات الروسية مع ترامب
(أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أوقفت السلطات الأميركية، الخميس، محللا روسيًا كان أحد مصادر جاسوس بريطاني سابق، جمع معلومات لم يتم التحقّق منها، تربط الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالكرملين خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

ووجّهت هيئة محلفين كبرى إلى إيغور دانشينكو (43 عاما) تهمة الشهادة زورًا، واتهمته بالكذب على محققين فدراليين خمس مرات في العام 2017، بشأن "مصادر معلومات معينة قدمها" للعنصر السابق في الاستخبارات البريطانية كريستوفر ستيل، وفقا لبيان لوزارة العدل الأميركية.

والملاحقات القضائية بحق دانشينكو هي جزء من تحقيق أجراه المدعي الخاصّ، جون دورهام، الذي عيّن في نهاية ولاية دونالد ترامب للتحقق من طريقة تعامل مكتب التحقيقات الفدرالي مع "التحقيق الروسي" وأصوله.

ولطالما استنكر دونالد ترامب هذه التحقيقات، التي بدأت خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وتدور حول تواطؤ محتمل بين قطب العقارات وروسيا، ووصفها بأنها "مطاردة سحرة" ينظمها خصومه.

ويعتبر أن "تقرير ستيل" أدّى دورا رئيسيا في هذه القضية.

فبتكليف من المعسكر الديموقراطي، خلال الحملة للانتخابات الأميركية عام 2016، جمع كريستوفر ستيل معلومات استخباراتية غير مؤكّدة تربط المرشح الجمهوري بروسيا.

ونشر تقريره الذي شمل اتهامات قذرة، لم يتم تأكيدها، وأخرى اتضح أنها كاذبة، على موقع "بازفيد" الإلكتروني قبل عشرة أيام من تنصيب دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير 2017.

وكان البريطاني أرسلها في وقت سابق إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي استند إلى مقتطفات معينة لوضع مقربين من الملياردير الجمهوري تحت المراقبة.

لكنّ التحقيق الذي أجرته الشرطة الفدرالية بدأ في وقت سابق، بناء على معلومات استحصلت عليها من أجهزة الاستخبارات.

وفي أيار/مايو 2017، عُهد بهذا التحقيق إلى المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي خلص، بعد عامين من هذه القضية، إلى أن هناك أدلة كافية على تدخلات روسية في الحملة الانتخابية لكن ليس هناك "دليل كاف" على تفاهمات بين روسيا والمحيطين بترامب.

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#روسيا
#ترامب
#الانتخابات الأميركية

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