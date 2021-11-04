19 دولة تلتزم بوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوريّ

التزمت 19 دولة من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا، اليوم الخميس بوقف التمويل المباشر لمشاريع الوقود الأحفوري في الخارج التي لا تترافق مع أنظمة احتجاز الكربون بحلول نهاية العام 2022.

وكانت دول مجموعة العشرين قد اتفقت الشهر الماضي على وقف الدعم المالي لأي مصانع تعمل بالفحم الحجري في الخارج ولا تعتمد تقنية احتجاز الكربون، إلا أن التعهد الصادر اليوم هو الأول من نوعه الذي يشمل مشاريع النفط والغاز.

وجاء في بيان مشترك للدول الموقعة على هذه المبادرة التي طرحتها بريطانيا ونشر على هامش مؤتمر المناخ "كوب 26" في غلاسكو، أن الدول والمؤسسات المالية توافق على "وقف أي دعم مالي رسمي مباشر جديد لقطاع الوقود الأحفوري الدولي غير المرفق باحتجاز الكربون بحلول نهاية العام 2022".

وأضاف الموقعون أن "الاستثمار في مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية غير المرفقة بأنظمة احتجاز الكربون، دونه مخاطر اجتماعية واقتصادية متزايدة وله تداعيات سلبية على عائدات الحكومات والعمالة المحلية والمكلفين والصحة العامة".

وقال وزير الأعمال البريطاني، غريغ هاندز لدى عرضه المبادرة "وقف التمويل الدولي لكل مشاريع الوقود الأحفوري هو الحدود الحيوية المقبلة التي ينبغي احترامها لكي يبقى هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد"، في إشارة إلى الهدف الطموح الوارد في اتفاق باريس للمناخ لحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بمتسويات ما قبل الحقبة الصناعية.