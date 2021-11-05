مسؤول إيراني: "طالبان" تهديد لأمننا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، رسول موسوي، اليوم، الجمعة، إنّ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان، يشكّل تهديدا إستراتيجيًا لأمن بلاده القومي.

وجاءت تصريحات موسوي خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "استعراض التطورات في أذربيجان وأفغانستان"، بحسب ما أورد موقع "مشرق نیوز" الإخباري، المقرب من جناح المحافظين.

وأوضح موسوي أن سيطرة "طالبان" على زمام الأمور في أفغانستان أضرت بأمن إيران القومي، فضلا عن تشكيلها تهديدا إستراتيجيا في المستقبل، ولفت إلى أن طهران لا يمكنها أن تحارب أو أن تُزيح "طالبان" عن السلطة، معللا ذلك بالقول "’طالبان’ تيّار فكري، وليس لدينا خيار سوى مراقبة هذا التيار الفكري سياسيا".

وأشار إلى أن تنظيم "داعش" هو الجماعة المسلحة المعارضة الوحيدة القادرة على محاربة "طالبان"، في ظل الظروف الراهنة في أفغانستان. وتابع "إذا اشتبكنا ’مع طالبان’، فسنواجه فيما بعد عدوًا أسوأ يسمى ’داعش’، وإيقاف ’طالبان’ بواسطة ’داعش’، سيكون في مصلحتنا أكثر من الناحية الأمنية".

وختم موسوي حديثه بالتنبيه على أن ما سبق ذكره، يمثل آرائه الخاصة حول تطورات الأوضاع في أفغانستان، ولا تعكس الرأي الرسمي لوزارة الخارجية في إيران.