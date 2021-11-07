مناورات عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز الإستراتيجي

بدأ الجيش الإيراني، يوم الأحد، مناورات في جنوب شرق البلاد قرب مضيق هرمز، حيث أعلنت طهران وقوع حادث مؤخرًا مع الولايات المتحدة.

وأورد التلفزيون الرسمي أنه "بدأ تدريب لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمتدّ على مساحة تزيد عن مليون كيلومتر مربع شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي".

وبثّ التلفزيون مشاهد لمناورات تشارك فيها مروحيّات ودبابات وطائرات مسيّرة وسفن وقوارب سريعة.

ونقل موقع التلفزيون الإيراني الرسمي "إيريب نيوز" عن المتحدث باسم المناورات، الأميرال محمود موسوي، قوله إن "هذا التدريب يشكل تحذيرًا جديًّا للأعداء ولأولئك الذين لديهم نوايا سيئة تجاه إيران".

(أ ب)

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، أنه أحبط مؤخرًا محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني في بحر عمان.

من جانبها، نفت واشنطن بشدة هذه المعلومات مؤكدةً أن القوات الأميركية كانت فقط "تراقب الوضع عن كثب".

وعام 2019، أثارت هجمات غامضة على سفن في منطقة الخليج وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط، خشية من تصعيد بين طهران وواشنطن.

والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ العام 1980.

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى، وإعادة فرضها عقوبات أميركية قاسية على الجمهورية الإسلامية.

ويُفترض أن تُستأنف المفاوضات لإنقاذ هذا الاتفاق في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا، بعد توقفها منذ حزيران/يونيو.