مستجدات كورونا: عودة تفشي الفيروس بالشتاء وترقب الجيل الثاني من اللقاحات

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

عاد فيروس كورونا ليتفشى مجددا فيما سجل، هذا الأسبوع، ارتفاعا بالإصابات في عدة دول أوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، بينما تنتظر منظمة الصحة العالمية بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة للفيروس.

وسجلت ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 ألفا و676 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات بألمانيا منذ ظهور الفيروس فيها.

وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت ألمانيا 236 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، مقابل 194 في اليوم قبل أسبوع.

وفي روسيا، سجلت السلطات الصحية أكثر من 39 ألف إصابة، و1290 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقررت السلطات عدم تمديد إجراءات وقيود كانت قد فرضتها سابقا.

وفي فرنسا، شهدت أكثر من 80% من المقاطعات ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تتجاوز الإصابات مستوى الإنذار المحدد بـ50 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأعلنت السلطات الفرنسية فعليا إعادة فرض إجبارية ارتداء الكمامات في المدارس لـ39 مقاطعة.

وفي سياق متصل، قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، إنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا.

وقالت على حسابات منظمة الصحة العالمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيا.

وتجري مراجعة 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل 194 لقاحا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة.

وقالت المسؤولة "هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات".

وأضافت "ما زالت قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك".

وستختار منظمة الصحة العالمية اللقاحات الأنسب وهي تفكر أيضا في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى.

وقالت سواميناثان إن ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.

ومنحت منظمة الصحة العالمية موافقة طارئة لسبعة لقاحات مضادة لكوفيد تصنعها مختبرات: فايزر/بايونتيك، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجونسون أند جونسون، وسينوفارم، وسينوفاك وبهارات بايوتيك.

وأوضحت سواميناثان "حتى الآن، فيما يتعلق باللقاحات التي اعتمدناها، لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق لدرجة إن نقول حسنا، علينا مراجعة هذا اللقاح".

وأعطي أكثر من 7,25 مليارات جرعة لقاح في كل أنحاء العالم، وفقا لإحصاءات أعدتها الصحة العالمية.