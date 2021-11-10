مهاجرون على بوابات أوروبا: اتهامات لبيلاروس بممارسة "إرهاب دولة"

اتهم رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، بيلاروس بممارسة "إرهاب دولة" في أزمة المهاجرين غير المسبوقة على حدود بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، فيما طالبت مفوضة الأمم المتحدة الدول المعنية باتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وحل هذا الوضع غير المقبول.

وأعلنت بولندا أنها شنت، اليوم الأربعاء، حملة ضد المهاجرين المحتشدين على الحدود مع بيلاروس واعتقلت أكثر من خمسين منهم مع تزايد محاولات العبور، متهمة مينسك وموسكو بتنظيم أزمة على بوابات أوروبا.

ويحتشد بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مهاجر معظمهم من أكراد الشرق الأوسط منذ أيام، في منطقة غابات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في درجات حرارة متدنية ويواجهون قوات بولندية كبيرة تتصدى لهم.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة معارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وصرح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، للإذاعة أن "الوضع ليس هادئا". وقال إن مجموعة كبيرة حاولت عبور الحدود الإثنين، لكن، اليوم الأربعاء، تقوم مجموعات صغيرة عدة "بمهاجمة الحدود البولندية في أماكن عدة في وقت واحد".

وأضاف أن "حوالي 15 ألف جندي" يحمون الحدود البولندية.

وأوضح بلاشتشاك أن بيلاروس ترهب المهاجرين لإجبارهم على عبور الحدود. وأرفق تغريدة له على تويتر بتسجيلي فيديو قصيرين يظهران طلقة نارية أطلقها رجل يرتدي بزة عسكرية من الجانب البيلاروسي.

واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن أزمة المهاجرين غير المسبوقة على الحدود بين بولندا وبيلاروس "غير مقبولة"، مؤكدة على ضرورة ألا يقضي اللاجئون ليلة أخرى عالقين بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء البولندي للصحافيين في وارسو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "ما نواجه هنا، ويجب أن نكون واضحين هو إرهاب دولة"، مضيفا إنه يعتقد أن ذلك هو "انتقام صامت" من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بسبب دعم بولندا للمعارضة.

ومن جانبه، أكد ميشال أن المزيد من "العقوبات المحتملة مطروحة على الطاولة مرة أخرى ضد بيلاروس، مشيرا إلى أن الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي ستجري مشاورات بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

وتابع "يجب أن نظهر وحدتنا القوية ليكون لدينا تأثير ووقف الذي يحدث، لأنه غير مقبول".

وتحدثت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، عن زيادة في محاولات عبور الحدود، وأشارت إلى أن بعضها نجح من دون أن تحدد العدد.

لكن في صور نشرها البلدان، يظهر رجال ونساء وأطفال تحت خيم أو على الأرض محاولين الحصول على بعض الدفء من نار أضرموها، بينما تقترب درجة الحرارة من صفر مئوية.

ويثير هذا التوتر مخاوف من حدوث مواجهة على الحدود، على حدود الاتحاد الأوروبي، حيث نشر البلدان قوات مسلحة.

ولقي عشرة مهاجرين على الأقل مصرعهم في المنطقة منذ بداية الأزمة بينهم سبعة على الجانب البولندي من الحدود، حسب صحيفة غازيتا فيبورتشا اليومية البولندية.