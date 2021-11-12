  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بلينكن: قطر ستدير مصالحنا في أفغانستان

تاريخ النشر: 12/11/2021 - 17:47

بلينكن: قطر ستدير مصالحنا في أفغانستان
بلينكن (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم، الجمعة، أنّ قطر ستتولى إدارة مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان، بعدما أغلقت واشنطن سفارتها في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

وقال بلينكن، أثناء استقباله نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في واشنطن، إنّه سيوقع اتفاقا "يرسّخ دور قطر كقوة حماية (لمصالح) الولايات المتحدة في أفغانستان"، حيث ستؤسس الدولة الخليجية قسما لرعاية المصالح الأميركية في سفارتها في كابول.

وقال بلينكن لوزير الخارجية القطري "دعني أكرر تعبيري عن امتناني لقيادتكم ودعمكم في أفغانستان، وألفت إلى أن شراكتنا أوسع من ذلك بكثير".

ولعبت قطر، التي تستضيف قاعدة عسكرية أميركية رئيسية، دورًا أساسيا في الدبلوماسية وعمليات الإجلاءـ مع إسدال الولايات المتحدة الستار على وجودها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.

ومر حوالي نصف الغربيين والأفغان المتحالفين مع الغرب، الذين تم إجلاؤهم مع الانسحاب الأميركي وعددهم بالمجموع 124 ألفا عبر قطر.

واستضاف القطريون، في وقت سابق المفاوضات بين واشنطن وطالبان، التي أفضت إلى اتفاق شباط/فبراير 2020 الذي نص على الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

ومنذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، نقلت الولايات المتحدة عمليات سفارتها في كابول إلى قطر.

وأغلقت واشنطن سفارتها في كابول، التي كانت من بين أكبر بعثاتها الدبلوماسية في العالم، في آب/أغسطس، بعدما اتضح أن الحكومة الأفغانية السابقة، التي كانت مدعومة من الغرب توشك على الانهيار، ليدمّر الدبلوماسيون المواد الحساسية وينزلوا العلم.

ورغم حكم طالبان المتطرف بين العامين 1996 و2001، وخوض الحركة حربا ضد واشنطن استمرت سنوات، أبدى المسؤولون الأميركيون تفاؤلا حذرا حيال إمكان التعامل مع طالبان، وأشاروا إلى أن عناصرها يطبّقون بالمجمل تعهّداتهم بشأن السماح للناس بمغادرة البلاد.

لكنّ الولايات المتحدة استبعدت أي اعتراف فوري بنظام الحركة أو إعادة فتح سفارتها في كابول، مشيرة إلى أنها تفضل الانتظار لمعرفة إن كانت طالبان ستلتزم بتعهداتها في قضايا أخرى بينها طريقة تعاملها مع النساء ومنع القاعدة من التأسيس لعملياتها في أفغانستان.

بودكاست عرب 48

#بلينكن
#قطر
#الولايات المتحدة
#أفغانستان

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بدء مؤتمر دولي حول باريس في ليبيا
بدء مؤتمر دولي حول باريس في ليبيا

2021-11-12

ننغرهار: مقتل 3 أشخاص وعشرات المصابين في تفجير مسجد
ننغرهار: مقتل 3 أشخاص وعشرات المصابين في تفجير مسجد

2021-11-12

جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت "ضمانات" 
جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت "ضمانات" 

2021-11-12

الأكثر قراءة

بعد اتّفاق لإطلاق سراحه: الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما

بعد اتّفاق لإطلاق سراحه: الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما

2021-11-11
تركيا: اعتقال زوجين إسرائيليين بعد تصوير قصر إردوغان

تركيا: اعتقال زوجين إسرائيليين بعد تصوير قصر إردوغان

2021-11-11
إيران تهدد بتدمير

إيران تهدد بتدمير "الكيان الصهيوني": مناورة بحرية لإسرائيل وحليفتيها الخليجيتين

2021-11-11
تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

2021-11-11
توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

2021-11-11