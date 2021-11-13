أفغانستان: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بانفجار حافلة

عرب ٤٨ / أ ف ب

قُتل شخصٌ على الأقل وجُرح أربعة آخرون في انفجار قنبلة استهدفت حافلة، اليوم السبت، قرب حاجز لحركة طالبان، بحسب مسؤولين.

ووقع الحادث في إحدى ضواحي كابُل التي يسيطر عليها أفراد من مجتمع الهزارة ومعظمه من الشيعة واستهدفته أعمال عنف نفذتها "داعش" لسنوات.

ومنذ تسلّم طالبان زمام السلطة في 15 آب/أغسطس، انفجرت عشرات القنابل في إقليم ننغرهار الشرقي - معقل نشاط تنظيم الدولة الإسلامية - لكن العاصمة كابُل أفلتت إلى حد كبير من عنف مماثل.

وقال شاهد عيان لوكالة "فرانس برس": "كُنت في سيارتي ووقع انفجار في المركبة أمامنا" مضيفًا "احترقت بالكامل".

ولفت إلى أن الانفجار حدث قرب نقطة تفتيش لحركة طالبان وأن إطلاق نار سُمع في ما بعد. ونشر مستشفى قريب إشعارًا قال فيه إنه استقبل قتيلًا وأربعة جرحى.

وغرّد المتحدّث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مُجاهد، قائلًا إن شخصًا قُتل فيما جُرح اثنان. ووقع الانفجار غداة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح 15 بانفجار قنبلة في مسجد في ننغرهار.

ويُظهر هذا التفجير الذي لم تتبنّاه أي جهة بعد التحديات العديدة التي تواجه نظام طالبان الجديد في أفغانستان، فيما الأمم المتحدة تحذّر من أن البلاد على شفير أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وصدر عن مكتب حاكم ننغرهار بيان أشار إلى أن السلطات أوقفت شخصين، دون أن تضيف أي تفاصيل.

وورد في البيان "المزيد من التحقيقات في الحادث لا تزال جارية وستُتّخذ اجراءات إضافية".

والأسبوع الماضي، قُتل ما لا يقلّ عن 19 شخصًا بينهم قيادي كبير في طالبان وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف مستشفى كابول العسكري الوطني.