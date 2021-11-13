العثور على جثة شاب سوري على الحدود البيلاورسية - البولندية

عُثر على جثة شاب سوري قرب الحدود البيلاروسية - البولندية، بحسب ما أعلنت الشرطة البولندية، اليوم السبت.

وقالت شرطة منطقة بودلاكيا (شرق بولندا) في بيان "عُثر على جثة شاب من الجنسية السورية أمس في الغابة قرب فولكا تيريشوسكا"، موضحة أنه "لم تُحدّد أسباب الوفاة على الفور".

وارتفعت حصيلة الوفيات في أزمة المهاجرين على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس إلى 11، بحسب تقديرات وسائل إعلامية.

من جهة أخرى، أبلغت الشرطة عن محاولة جديدة ليلًا لعبور الحدود بالقوة من قبل "مئة شخص" في المنطقة نفسها.

وقالت: "على مرأى من الشرطة والجنود، فرّ الناس على الجانب البيلاروسي إلى الغابة".

في الوقت نفسه، تحدث حرس الحدود البولنديون عن "تورط" قوات بيلاروسية في قص أسلاك شائكة.

وقال حرس الحدود في تغريدة على "تويتر" "في الليل، "حاول جنود بيلاروسيون تدمير السياج الحدودي المؤقت. كانوا يزيلون أعمدة ويزيلون أسلاكا شائكة باستخدام عربة خدمة".

وأضاف أن "القوات البولندية لم تكن قادرة على الرؤية بسبب أشعة الليزر وأضواء قوية".

كما اتهمت شرطة الحدود القوات البيلاروسية بـ "تزويد الأجانب بالغاز المسيل للدموع".

وعبر أو حاول أن العبور، آلاف المهاجرين، معظمهم من أفريقيا ومن الشرق الأدنى، الحدود البيلاروسية، خلال الأشهر الأخيرة للدخول إلى ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي، مينسك، بتدبير هذا الأمر ردًا على عقوبات غربية طاولت نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الماضي، بعد قمعه العنيف لمعارضيه.

وأفاد مهاجرون أن القوات البيلاروسية أجبرتهم على عبور الحدود بالقوة، إلّا أن حرس الحدود البولندية صدّوهم، ما جعلهم عالقين على الحدود في ظلّ أحوال جوية مضطربة.