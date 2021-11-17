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انتشال 10 جثث لمهاجرين على متن قارب قبالة السواحل الليبية

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 21:58

انتشال 10 جثث لمهاجرين على متن قارب قبالة السواحل الليبية
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

عُثر على جثث عشرة مهاجرين من المرجح أنهم ماتوا اختناقًا على متن قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية، وفق ما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، وقالت المنظمة إن مركب الإنقاذ التابع لها "جيو بارنتس" انتشل 99 ناجيا.

وكتبت في تغريدة "في قاع القارب الخشبي المكتظ، عُثر على عشرة أشخاص متوفين". وأضافت "10 وفيات كان من الممكن تفاديها (...) 10 أشخاص قضوا اختناقًا، بعد 13 ساعة من الانجراف في البحر. الطريق الأكثر فتكًا في البحر المتوسط. كيف يمكننا قبول ذلك في عام 2021؟".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، الأربعاء، إن الضحايا الذين عُثر عليهم في القارب المتداعي ربما اختنقوا بسبب غازات عادم المحرك. واستغرق نقل الجثث إلى "جيو بارنتس" ساعتين، حيث سيُحتفظ بها حتى توفير دفن لائق لهم، بحسب المنظمة.

ويحاول عشرات آلاف الأشخاص الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، فينطلقون من ليبيا أو تونس للوصول في غالب الأحيان إلى إيطاليا؛ وتعد هذه الرحلة بغاية الخطورة، إذ قضى فيها 1236 شخصًا على الأقل حتفهم هذا العام، مقابل 858 شخصًا خلال الفترة نفسها من العام 2020، بحسب المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جاكومو.

وكتب دي جاكومو، في تغريدة، أن عملية الإنقاذ التي قامت بها"جيو بارنتس" "جنبت سقوط المزيد من الضحايا" مشددا على "ضرورة تعزيز الدوريات في البحر".

وقالت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود على متن "جيو بارنتس"، كارولين ويلمين، في بيان: "في يوم كهذا، عندما ننقل عشر جثث على متن سفينتنا، نشهد مرة أخرى على عدم رغبة أوروبا في ضمان نظام بحث وإنقاذ تشتد الحاجة إليه في وسط البحر الأبيض المتوسط".

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن "جيو بارنتس" تنقل حاليًا 186 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، أصغرهم يبلغ من العمر 10 أشهر. وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن "الكثيرين منهم أصيبوا بصدمة بسبب محنتهم المروعة"، طالبة توفير ميناء آمن لإنزالهم.

بودكاست عرب 48

#ليبيا
#أطباء بلا حدود
#جيو بارنتس
#مهاجرون غير شرعيين

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