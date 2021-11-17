واشنطن: السودان يمكن أن يحظى بالدعم الدوليّ في حال إعادة "الشرعية" للحكومة

قُتل خمسة متظاهرين معارضين للانقلاب في الخرطوم بحسب حصيلة جديدة، فيما أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة "الشرعية" للحكومة التي تمت الإطاحة بها إثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة إفريقية: "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها... إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قويا للغاية".

وكانت الولايات المتحدة قد علّقت مساعدة للسودان بـ700 مليون دولار بعد الانقلاب العسكري الذي أعاق العملية الانتقالية نحو الديمقراطية التي كانت قد انطلقت في العام 2019، إثر إطاحة عمر البشير، بعدما أحكم قبضته على السلطة مدى 30 عاما. وأدت إطاحة البشير إلى إخراج البلاد من حكم عسكري بقي قائما بشكل شبه مستمر منذ الاستقلال في العام 1956.

وفي وقات سابق اليوم، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، مقتل متظاهرين برصاص الجيش في الخرطوم خلال الاحتجاجات ضد انقلاب الجيش.

وذكرت اللجنة عبر صفحتها في"فيسبوك" أن "المتظاهرين قتلا خلال قمع التظاهرات في منطقة بحرى شمال شرق الخرطوم"، موضحة أنهما "أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرأس والثاني في العنق، كما أصيب عشرات الجرحى بالرصاص الحي بعضهم في حالات حرجة".

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين، حال الطوارئ وحل الحكومة واعتقل عددا كبيرا من المسؤولين المدنيين.

ومذّاك تضاعفت التظاهرات المناهضة للانقلاب، وآخرها الأربعاء في الخرطوم حيث تجمّع آلاف الأشخاص على الرغم من قطع كل الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت.

وإزاء المأزق السياسي، أوفدت واشنطن إلى السودان مساعدة وزير الخارجية الأميركي، مولي في.

وفي الأيام القليلة الماضية أجرت الموفدة الأميركية جولات مكوكية بين ممثلين للسلطة المدنية وبينهم رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية، وللسلطة العسكرية، خصوصا البرهان في مسعى لإعادة إحياء العملية الانتقالية.