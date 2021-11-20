  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أفغانستان: حكومة طالبان تعلن بدء صرف رواتب الموظفين

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 22:33

أفغانستان: حكومة طالبان تعلن بدء صرف رواتب الموظفين
المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلنت طالبان، السبت، أنها باشرت دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة.

ولم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل استيلاء طالبان على السلطة، وخصوصا العمال والموظفين في الأرياف.

وقال أحمد والي حقمال المتحدث باسم وزارة المالية في مؤتمر صحافي "سنبدأ بدفع الرواتب اعتبارا من اليوم. سندفع رواتب ثلاثة أشهر".

وأضاف أن الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23 آب/ أغسطس، مشيرا الى أن رواتب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق لوصول طالبان إلى السلطة.

وأوضح حقمال أن الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي في البلاد الذي بحسب وصفه ظل عاملا ولم يصب بـ"الشلل" بعد سقوط الحكومة السابقة، انما "يحتاج فقط إلى وقت للعمل بشكل طبيعي".

ولكن الموظفين سيظلون غير قادرين على الحصول على رواتبهم كاملة.

ومنذ آب/أغسطس انهار القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول إلى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.

وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.

وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75% من الإنفاق العام في ظل الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن.

وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع ممتلكاتهم للحصول على الأموال لشراء الطعام والضروريات الأخرى مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال معراج محمد معراج المتحدث باسم هيئة الإيرادات الحكومية إن السلطات كانت في وضع يسمح لها بدفع الرواتب بعد أن جبت 26 مليار "أفغاني" (نحو 277 مليون دولار) في الشهرين ونصف الشهر الماضيين.

وأضاف في مؤتمر صحافي "الاقتصاد كان يعمل بمعدل من 20 إلى 25% وليست كل القطاعات عاملة حاليا"، مشيرا الى أن السلطات تعتزم فرض ضريبة إسلامية جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الفقراء والأيتام.

بودكاست عرب 48

#أفغانستان
#ذبيح الله مجاهد
#حكومة طالبان
#صرف الرواتب

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان: ترجيحات بعودة حمدوك للحكومة لحلحلة الأزمة إثر الانقلاب
السودان: ترجيحات بعودة حمدوك للحكومة لحلحلة الأزمة إثر الانقلاب

2021-11-20

النمسا: آلاف المحتجين على إجبارية التطعيم ضد كورونا
النمسا: آلاف المحتجين على إجبارية التطعيم ضد كورونا

2021-11-20

اعتقال وزير من حكومة أفريقيا الوسطى "لارتكابه جرائم حرب"
اعتقال وزير من حكومة أفريقيا الوسطى "لارتكابه جرائم حرب"

2021-11-20

الأكثر قراءة

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

2021-11-19
مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

2021-11-19
سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

2021-11-19
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

2021-11-19
بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس

بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب

2021-11-19