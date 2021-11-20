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البحرين: السفير الإسرائيلي يلتقي بوزير الدفاع الإندونيسي

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 17:32

البحرين: السفير الإسرائيلي يلتقي بوزير الدفاع الإندونيسي
السفير الإسرائيلي ووزير الدفاع الإندونيسي في "حوار المنامة" (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تحدّث السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتاي تيغنير، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، على هامش لقاء كان قد جمعمها في مؤتمر للأمن القومي "حوار المنامة".

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني "واينت" أن "الحديث يدور عن لقاء غير عادي للغاية، بالنظر إلى حقيقة أنه منذ سنوات عديدة لم يحصل لقاء علني بين ممثلي إسرائيل وإندونيسيا على هذا المستوى الرفيع".

وحضر المؤتمر أيضًا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولتا، لكن ليس معروفا إن كان تبادل هو الآخر الحديث مع وزير الدفاع الإندونيسي، لكنه التقى بولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني، ومستشار الأمن القومي البحريني على هامش "حوار المنامة" وفق ما أوضح موقع "واللا" الإسرائيلي.

ويُشار إلى إن "العلاقة الثابتة" بين إندونيسيا وإسرائيل هي التجاهل وعدم إقامة علاقات رسمية، بحسب "يديعوت"، وبالرغم عن ذلك فإنه في مختلف القطاعات غير الدبلوماسية الرسمية، توجد علاقات تجارية بين الدولتين وحتى ما قبل كورونا، كان بإمكان رجال الأعمال الإسرائيليين زيارة إندونيسيا.

وكانت قد نفت إندونيسيا العام الماضي تقارير حول اعتزامها تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد تطبيع دول عربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومساء أمس الجمعة، بدأت أعمال القمة الأمنية الإقليمية السابعة عشرة "حوار المنامة 2021" في العاصمة البحرينية بحضور قادة سياسيين وعسكريين وأمنيين.

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#إندونيسيا
#البرحين
#حوار المنامة
#السفير الإسرائيلي

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