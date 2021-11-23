  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كورونا في أوروبا: 700 ألف حالة وفاة محتملة خلال شهور

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 16:21

كورونا في أوروبا: 700 ألف حالة وفاة محتملة خلال شهور
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

وجهت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء، تحذيرا من ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول آذار/ مارس 2022 في حال بقي الوضع على حاله.

وأعربت عن توقعها بضغط عالي أو شديد في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من آذار/ مارس 2022، مضيفة أنه "يتوقع بأن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2,2 مليون بحلول ربيع العام المقبل، استناداً إلى المنحى الحالي".

وسُجل حتى الآن أكثر من 1,5 مليون حالة وفاة جراء فيروس كورونا في المنطقة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى تفشي المتحورة "دلتا" شديدة العدوى وعدم التطعيم بشكل كاف وتخفيف تدابير الحد من الوباء.

وأظهرت بيانات المنظمة أن "الوفيات المرتبطة بكورونا تضاعفت منذ نهاية أيلول/ سبتمبر، من 2100 يوميا إلى نحو 4200".

وقال هانز كلوغه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن "الوضع المتعلق بكورونا في سائر أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى خطير للغاية. إننا نواجه شتاءً مليئا بالتحديات"، داعيًا إلى اعتماد نهج "لقاح أكثر" يجمع بين التطعيم ووضع الكمامة والتدابير الصحية والتباعد.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع الكمامة يقلل من الإصابة بالمرض بنسبة 53%. وقد يمنع تعميم استخدامها بنسبة تصل إلى 95% وقوع أكثر من 160 ألف حالة وفاة بحلول الأول من آذار/ مارس.

كما يتضح أكثر فأكثر أن الحماية التي يؤمنها التطعيم ضد العدوى والأشكال الخفيفة تتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

لذلك توصي الوكالة بجرعة معززة للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#فيروس كورونا
#أوروبا
#الصحة العالمية
#وفيات كورونا

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مباحثات أردنيّة - إماراتيّة تتناول مستجدّات المنطقة وقضايا عربيّة
مباحثات أردنيّة - إماراتيّة تتناول مستجدّات المنطقة وقضايا عربيّة

2021-11-23

ليبيا: 98 مرشحا في الانتخابات الرئاسية
ليبيا: 98 مرشحا في الانتخابات الرئاسية

2021-11-23

أمير الكويت يكلّف الشيخ صباح الخالد الصباح برئاسة الوزراء
أمير الكويت يكلّف الشيخ صباح الخالد الصباح برئاسة الوزراء

2021-11-23

الأكثر قراءة

الشهيد أبو شخيدم في وصيّته: سنوات عمري السابقة كانت استعدادا إيمانيًّا وعسكريًّا

الشهيد أبو شخيدم في وصيّته: سنوات عمري السابقة كانت استعدادا إيمانيًّا وعسكريًّا

2021-11-22
الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم فور عودتها من الأردن

الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم فور عودتها من الأردن

2021-11-22
الضفة الغربية: مقتل امرأة طعنا على يد زوجها بكفر نعمة

الضفة الغربية: مقتل امرأة طعنا على يد زوجها بكفر نعمة

2021-11-22
إضراب احتجاجي غدا في مدارس عرابة إثر إصابة مديرة بإطلاق نار

إضراب احتجاجي غدا في مدارس عرابة إثر إصابة مديرة بإطلاق نار

2021-11-22
مستشار نتنياهو يشهد ضده: إفادة تشمل جميع الملفات

مستشار نتنياهو يشهد ضده: إفادة تشمل جميع الملفات

2021-11-22