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وفاة الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 08:15

وفاة الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان
الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان (وكالة الأنباء الكورية)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان الذي حكم البلاد بقضبة حديد وقمع المعارضة السياسية، الثلاثاء، عن تسعين عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن الجنرال السابق توفي في منزله في سيول.

وكان نظام تشون دو هوان أشرف على النمو الاقتصادي القوي لكوريا الجنوبية وحصل على شرف تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في سيول العام 1988. وكان أول رئيس كوري جنوبي يسلم السلطة بطريقة سلمية.

وتولى تشون السلطة إثر انقلاب عسكري العام 1979 في السنة التي اغتيل فيها الرئيس بارك تشونغ-هي.

وأدار البلاد بقبضة حديد بين العامين 1980 و1988 قامعا بعنف أي معارضة سياسية. ولا يزال أحد أكثر الشخصيات المكروهة في كوريا الجنوبية.

وهو معروف بلقب "جزار غوانغجو" بعدما أمر قواته بقمع انتفاضة قامت ضده في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد، بالقوة.

بلغت الحصيلة الرسيمة لضحايا ومفقودي أحداث غوانغجو 200 شخص إلا أن الناشطين يؤكدون أن هذا العدد قد يكون أكثر بثلاث مرات.

أدين العام 1996 بتهمة الخيانة وحكم عليه بالاعدام في إطار أحداث غوانغجو جزئيا إلا أن الحكم خفض في الاستئناف وأفرج عنه بموجب عفو رئاسي.

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#وفاة الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان
#تشون دو-هوان
#رؤساء كوريا الجنويبية

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