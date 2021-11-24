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ألمانيا: اتفاق بين الاشتراكي - الديمقراطي والخضر والليبراليين لتشكيل حكومة

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 16:50

ألمانيا: اتفاق بين الاشتراكي - الديمقراطي والخضر والليبراليين لتشكيل حكومة
أولاف شولتس، الثاني من اليمين، مع حلفائه الجدد، اليوم (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توصل الاشتراكيون - الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون، إلى اتفاق لتشكيل حكومة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، وبالتالي فتح صفحة جديدة بعد 16 عاما من حقبة أنجيلا ميركل.

وبعد شهرين تقريبا من الانتخابات العامة التي شهدت كارثة تاريخية للحزب المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة، يدخل الاشتراكي - الديموقراطي، أولاف شولتس، المستشارية، في تحالف غير مسبوق مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وأبرمت هذه الأطراف الثلاثة "عقدا" ائتلافيا بعنوان "التحلي بالجرأة من أجل مزيد من التقدم. تحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة"، يعطي الأولوية لحماية البيئة ولا سيما مع التخلي المتوقع عن الفحم بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2038 سابقا.

ومن بين الإجراءات الرئيسية الأخرى التي يريدها الفريق الجديد، العودة إلى التشدد في الميزانية اعتبارًا من عام 2023 وإضفاء الشرعية على مادة الحشيش.

ومع تعين أولاف شولتس (63 عامًا) مستشارًا في أوائل كانون الأول/ ديسمبر من قبل أعضاء البوندستاغ، ستقلب ألمانيا صفحة حكم ميركل.

وبموجب الاتفاق، حصل حزب الخضر على وزارة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى وزارة للمناخ والاقتصاد بينما سيحتفظ الحزب الليبرالي بالمالية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

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#الاشتراكي - الديموقراطي
#أولاف شولتس
#أنجيلا ميركل
#الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي
#الخضر

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