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نحو 200 مليون طفل يعيشون في مناطق الحروب

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 21:07

نحو 200 مليون طفل يعيشون في مناطق الحروب
أطفال يمنيون (توضيحية أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يعيش نحو 200 مليون طفل حاليا في مناطق الحروب الأكثر فتكا في العالم، وهي أعلى حصيلة منذ عقد، بحسب ما أفادت نظمة "أنقذوا الأطفال" العالمية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة إن عدد الأطفال في مناطق النزاعات في 13 بلدا، قفز نحو 20% في 2020 مقارنة بـ162 مليون في 2019، وهي ثاني أعلى حصيلة على الأطلاق منذ 2008 حينما بلغ عددهم 208 ملايين.

وأرجع التقرير سبب الارتفاع المفاجئ هذا "جزئيا إلى اندلاع أعمال عنف في موزمبيق والصراعات المستمرة في أفغانستان والكونغو الديمقراطية ونيجيريا واليمن، التي تواجه بالفعل أزمات جوع مهددة للحياة".

وقال التقرير إن "الزيادة الحادة في عام 2020 تظهر أن الجائحة التي يواجهها العالم ودعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لم تكن كافية لوقف هذه الحروب".

كما كشفت المنظمة في تقريرها عن وجود 337 مليون طفل يعيشون بالقرب من الجماعات المسلحة والقوات الحكومية التي تجند الأطفال، بزيادة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل ثلاثة عقود.

وأضافت أن "عدد البلدان التي يتم فيها تجنيد الأطفال - والتي يعيش فيها أكثر من نصف أطفال العالم (ما يقرب من 1.3 مليار) - قفز أيضًا إلى 39، وهو أعلى رقم منذ 30 عامًا".

وأوضح التقرير أن أفغانستان وسوريا واليمن والفلبين والعراق لديهم أعلى نسبة من الأطفال الذين يعيشون قرب قوى أو جماعات مسلحة جندت الأطفال.

وشكلت الفتيات 15٪ من حالات التجنيد التي أبلغت عنها الأمم المتحدة في عام 2020، وغالبًا ما أُجبرن على "العمل كجواسيس، أو في زرع الألغام والأجهزة المتفجرة، أو كانتحاريات لأنهن أقل عرضة للفت الانتباه".

وقالت رئيسة منظمة أنقذوا الأطفال العالمية، إنغير أشينغ إنه "أمر مرعب " أن نرى "عدد أكبر من الأطفال يقعون في مرمى نيران أكثر مناطق الحرب دموية".

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