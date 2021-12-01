إردوغان يدافع عن سياساته الاقتصاديّة رغم تراجُع الليرة

دافع الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، عن سياساته الاقتصادية "المحفوفة بالمخاطر لكنها صائبة" وتقوم على خفض معدلات الفائدة في وقت تدخّل البنك المركزي في الأسواق لدعم العملة المتهاوية التي خسرت أكثر من 43 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري.

وقال إردوغان أمام نواب حزبه الحاكم في كلمة أمام البرلمان في أنقرة، إنّ "الذي نفعله هو الصواب. لقد وضعنا ونضع خطة محفوفة بالمخاطر سياسيا لكنها صائبة".

وتحت ضغوط من إردوغان، قام البنك المركزي عدة مرات بخفض معدلات الفائدة منذ أيلول/ سبتمبر، رغم تضخّم حادّ.

ولا يتفق إردوغان مع التدابير الاقتصادية التقليدية، معتبرا أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، وتعهد مجددا بالحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض.

وقال: "العالم يعرف مدى عدم ارتياحي إلى معدلات فائدة مرتفعة. لم أكن أبدا من المؤيدين للفوائد، لا اليوم ولا غدا".

وأضاف: "تخلينا عن السياسات النقدية القائمة على معدلات فائدة مرتفعة، وتحوّلنا إلى إستراتيجية نموّ تقوم على الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والصادرات".

وتابع إردوغان: "لن يعود بلدنا إلى نظام الاستغلال ... القائم على معدلات فائدة مرتفعة".

وتدخل البنك المركزي في وقت سابق لدعم الليرة التركية التي خسرت قرابة 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار في غضون شهر.

وقال البنك في بيان إنه "بدأ إجراء التعاملات في بورصة إسطنبول، بسبب تشكيلات الأسعار غير السليمة في معدلات الفائدة".

وارتفعت قيمة الليرة التركية في أعقاب إعلان البنك بأكثر من 3 بالمئة لتبلغ 13,02 مقابل الدولار.

وقلّل إردوغان على ما يبدو من المخاوف إزاء أسعار الصرف، قائلا: "ما تقولونه عن ارتفاع سعر الصرف اليوم سينخفض غدا. يرتفع التضخم اليوم وينخفض غدا".