3 قتلى و8 جرحى بإطلاق نار بثانوية أميركية

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

قتل ثلاثة طلاب وأصيب ثمانية أشخاص من بينهم معلم، الثلاثاء، عندما أطلق شاب في الخامسة عشرة النار في مدرسة ثانوية في ريف أكسفورد بولاية ميشيغن، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.

وقال المسؤول في شرطة منطقة أوكلاند مايكل ماكابي، إن الشخص الذي يشتبه في أنه مطلق النار أوقف، وهو طالب في مدرسة أكسفورد هاي سكول الثانوية في ولاية ميشيغن، من دون أن يوضح الدافع وراء الجريمة.

وأكد للصحافيين "أوقف عناصر الشرطة المشتبه فيه بعد خمس دقائق على الاتصال الأول بجهاز الطوارئ".

وقالت سلطات هذه المدينة الواقعة شمال ديترويت إنها تبلغت بوقوع الحادث، وتلقت أكثر من 100 مكالمة طوارئ، فيما استخدم المراهق مسدسا شبه آلي مطلقا النار 15 إلى 20 مرة في غضون دقائق قليلة.

وقتل ثلاثة طلاب هم شاب في السادسة عشرة وفتاتان في الرابعة عشرة والسابعة عشرة. وجرح ثمانية أشخاص آخرين بينهم مدرس واحد على الأقل ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة. وأصبح ستة منهم في وضع مستقر فيما سيخضع اثنان لعمليات جراحية على ما أفادت شرطة منطقة أوكلاند عبر فيسبوك.

وقد حضر مطلق النار الصفوف، ولم يبد أي مقاومة في وجه عناصر الشرطة الذين أوقفوه وهو يحمل السلاح الناري في المدرسة التي تضم 1800 تلميذ.

ولزم المراهق الصمت خلال توقيفه. وقال مايكل ماكابي "لا يتكلم إلينا"، بناء على نصيحة ذويه "الذين قالوا له ألا يتحدث إلى الشرطة".

وأضاف أن التحقيق يحاول معرفة ما إذا كان المراهق أطلق النار عشوائيا أو أنه كان يستهدف الضحايا.

وأوضح الشرطي "الوضع مأسوي. لدينا أهل يعانون توترا شديدا".

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يزور مينيسوتا التعازي "للعائلات التي تقاسي حزنا لا يمكن تصوره لفقدان شخص عزيز، مجتمع برمته تحت الصدمة الآن".

وتحصد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الكثير من الضحايا، وهي تتكرر في بلد يضمن فيه الدستور الحق في حيازة أسلحة نارية.

وتفيد أرقام منظمة "إفريتاون فور غان سايفتي"، أن حادث إطلاق النار في اكسفودر سجل أكبر حصيلة ضحايا في مدرسة خلال العام 2021.

وسجل حتى الآن في الولايات المتحدة 138 حادث إطلاق نار في الأوساط المدرسية، من بينها 26 أدت إلى قتيل أو قتيلين في كل مرة.

وقتل نحو 41 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة خلال السنة الحالية، بينهم 22 ألفا انتحارا وفق منظمة "غان فايولنس اركايف".