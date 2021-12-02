اللهيان: مفاوضات فيينا تجري بجدية والاتفاق بمتناول اليد

تتواصل مفاوضات فيينا في يومها الرابع بين طهران والقوى الكبرى سعيا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن اتفاقا جيدا في متناول اليد إذا أظهر الغرب نية حسنة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على "تويتر"، أن محادثات فيينا تجري بجدية، ورفع العقوبات أولوية أساسية بالنسبة لإيران، وأن محادثات الخبراء متواصلة، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى حوار عقلاني ورصين يسفر عن نتائج.

وقال مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا محمد مرندي إن العقبة أمام هذه المحادثات حاليا هي الموقف الأميركي، مضيفا أن الولايات المتحدة ترغب في الإبقاء على عقوبات على بلاده. وتابع مرندي أن الأوروبيين تصرفوا بشكل منطقي خلال مفاوضات فيينا.

يأتي ذلك، فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء اليوم الأربعاء، أن إيران شرعت في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % من خلال أجهزة طرد مركزي متطورة، من نوع "آي آر 6"، في منشأة "فوردو" الواقعة في محافظة قم، جنوبي العاصمة طهران.

غير أن الوكالة أكدت في تقريرها الذي وزعته بين الدول الأعضاء واطلعت عليه "رويتزر" أنها "قررت" زيادة وتيرة عمليات التحقق التفتيشية في المنشأة الإيرانية المحصنة داخل الجبال، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن أن طهران "وافقت" على ذلك.

وتأتي تصريحات المسؤوليْن الإيرانيين، في وقت تتواصل فيه لليوم الرابع في العاصمة النمساوية فيينا الجولة السابعة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني وسط أجواء من التفاؤل أشاعتها تصريحات أوروبية عن إحراز تقدم كبير باتجاه تسوية الخلافات القائمة.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن الأيام المقبلة ستسمح بتقييم مدى جدية الإيرانيين، وأعربوا عن أملهم بأن تكون لديهم بحلول نهاية الأسبوع صورة أوضح عن مسار التفاوض، مشيرين إلى احتمال توقف المفاوضات في حال عدم إحراز تقدم.

وكان مسؤول أوروبي قد أكد، الثلاثاء، استكمال 80% من الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بمنشأة "فوردو" التي تم إنشاؤها داخل جبل بمحافظة قُم.

وأضافت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء فيها، أن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة في عملية التخصيب.

وتابعت أنها تحققت من أن إيران استخدمت يورانيوما مخصبا بنسبة 5% في مجموعة من أجهزة الطرد المركزي من نوع "160 آي آر 6"، للحصول على تخصيب بنسبة 20%.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزيد وتيرة عمليات التحقق داخل منشأة فوردو، مشيرة إلى أن طهران وافقت على ذلك.