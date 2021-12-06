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بورما: حكم بسجن الزعيمة المدنيّة أونغ سان سو تشي أربع سنوات... "خنق الحريات"

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 08:54

بورما: حكم بسجن الزعيمة المدنيّة أونغ سان سو تشي أربع سنوات... "خنق الحريات"
الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قضت محكمة بورمية، اليوم الإثنين، بالسجن أربع سنوات، بحقّ الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، بتهمة "التحريض وانتهاك قيود كورونا"، بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها، زاو مين تون، قوله إنه حُكم على سو تشي "بالسجن لعامين بموجب البند 505(b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".

كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فورا.

وأكد أنهما "سيواجهان اتهامات أخرى" في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان حاليا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبها، اتّهمت منظمة العفو الدولية، اليوم، المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما بمحاولة "خنق الحريات" عبر الحكم بالسجن على سو تشي.

وأفادت في بيان بأن "الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما".

واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط/ فبراير، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديمقراطية القصيرة.

وأضافت المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات إليها تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تسجن الزعيمة في حال إدانتها بجميع هذه التهم.

وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة فيما مُنع مؤخرا أيضا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وقتل أكثر من 1300 شخص وتم توقيف أكثر من 10 آلاف في حملة أمنية استهدفت المعارضة منذ الانقلاب، بحسب مرصد محلي.

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#بورما
#محكمة بورمية
#الزعيمة المدنية
#أونغ سان سو تشي
#تهمة التحريض

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