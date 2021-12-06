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رئيسي: نعمل جاهدين لرفع العقوبات المفروضة على إيران

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 23:56

رئيسي: نعمل جاهدين لرفع العقوبات المفروضة على إيران
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمواجهة مشاكل إيران الاقتصادية والعمل على رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجريت معه مساء الأحد، بمناسبة مرور 100 يوم على وصوله إلى سدة الحكم.

ويقدم رجل الدين المحافظ الذي تولى منصبه في آب/ أغسطس، نفسه، على أنه مكافح للفساد ونصير للفقراء، وقد وضع التضخم وارتفاع الأسعار والتهرب من الضرائب ضمن التحديات الكبرى التي تواجهها حكومته.

وقال خلال المقابلة "الحكومة تقوم بكل شيء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وأضاف أنه "تتم متابعة مسألة رفع العقوبات بقوة"، في إشارة إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وخففت بموجبه العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وبدأ الاتفاق في الانهيار عام 2018 مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أحاديا من الاتفاق، وإعادة فرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية في طهران، ما دفع بإيران إلى التراجع عن التزاماتها.

واستؤنفت المفاوضات في فيينا يوم الإثنين الماضي، بعد توقف أعقب انتخاب رئيسي في حزيران/ يونيو.

وقال رئيسي "الناس يعلمون بشكل جيد كيف كان الوضع عليه في البلاد عندما توليت مقاليد الحكم".

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#الرئيس الإيراني
#إبراهيم رئيسي
#العقوبات المفروضة على طهران
#مفاوضات فيينا

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