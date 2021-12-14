زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب إندونيسيا

أعلن مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أن زلزالا ضرب شرق إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، وبلغت قوته 7.3 درجات على سلم ريختر، قد يتسبب في حدوث موجات مد خطرة.

والزلزال الذي قال المعهد الجيوفيزيائي الأميركي إنه وقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال بلدة ماومير على عمق 18,5 كيلومترا في بحر فلوريس، يمكن أن يتسبب بحدوث موجات تسونامي خطرة على طول السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال.

وقال المعهد الجيوفيزيائي الأميركي إن إمكانية وقوع خسائر بشرية منخفضة جراء هذا الزلزال، لكنه أوضح أن "الزلازل الأخيرة في هذه المنطقة أدت إلى مخاطر ثانوية" مثل إمكانية حصول "موجات مد وانهيارات أرضية ربما تتسبّبت بخسائر".

وتعرضت إندونيسيا في كانون الثاني/يناير الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية.

كما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية في تموز/ يوليو الماضي، دون أن يسفر عن قتلى.

واجتاحت في كانون الأول/ديسمبر 2018، أمواج تسونامي من المحيط الهادي مناطق في جزيرتي جاوة وسومطرة غربي إندونيسيا.

وصرحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في إندونيسيا أن التسونامي نتج عن ثورة في بركان كراكاتاو بجزيرة أناك كراكاتاو، تسبب في انزلاقات أرضية تحت سطح البحر، أي في "القشرة المحيطية".

وتتعرض إندونسيا لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.