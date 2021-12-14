مصرع 50 شخصا بانفجار صهريج بنزين في هايتي

لقي 50 شخصا على الأقل مصارعهم، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار صهريج بنزين في مدينة كاب هايتيان، شمالي هايتي.

وأوردت وكالة "أسوشييتيد برس" الأميركية للأنباء نقلا عن مسؤول محلي قوله، إن عدد القتلى المعلن حاليا "هو حصيلة أولية" مشيرا إلى إمكانية ارتفاعه في وقت لاحق من اليوم.

وفي السياق، قال مساعد رئيس بلدية كاب، هايتيان باتريك ألمونور: "لاحظت في المكان بين 50 و54 شخصًا حُرقوا أحياء. من المستحيل التعرف عليهم"، بحسب المصدر ذاته.

وذكرت صحيفة "Le Nouvelliste" المحلية أن العشرات تم نقلهم إلى المستشفى.

ولم تعلن السلطات في هايتي حتى إعداد الخبر، مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الحادث.