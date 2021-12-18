  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة مدن من متمردي تيغراي

تاريخ النشر: 18/12/2021 - 15:10

الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة مدن من متمردي تيغراي
مقاتل موال للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، أن القوات الحكومية استعادت مدنًا عدة من متمردي تيغراي في شمالي البلاد الذي يشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من عام، أودى بحياة آلاف الأشخاص.

وتقود حكومة رئيس الوزراء، آبيي أحمد، "هجوما مضادا" منذ أسابيع، لاستعادة أراض من متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تقاتلها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وقالت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، اليوم، إن القوات "نجحت في السيطرة بشكل كامل على سانكا وسيرينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو".

ومنذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن كل من الطرفين عن تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن عدة مرات.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية في تغريدة على "تويتر" إن "قوات الأمن المشتركة الإثيوبية حررت بلدات ولديا وكوبو وسانكا وسيركينكا، وغوبيا، وهارا".

وأضافت أن "منطقة وولو الشمالية تم تطهيرها بالكامل من عدوان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".

واستولى المتمردون، الأحد الماضي، مرة أخرى، على مدينة لاليبيلا الرمزية التي تضم أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بعد أحد عشر يومًا من إعلان الحكومة أنها استعادت السيطرة عليها.

بودكاست عرب 48

#إثيوبيا
#جبهة تحرير تيغراي

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تونس: قوات الأمن تقمع اعتصاما ضد الانقلاب
تونس: قوات الأمن تقمع اعتصاما ضد الانقلاب

2021-12-18

منظمة الصحة العالمية: المتحورة "أوميكرون" تتفشى بسرعة فائقة
منظمة الصحة العالمية: المتحورة "أوميكرون" تتفشى بسرعة فائقة

2021-12-18

لندن تستبعد التدخل العسكري في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا
لندن تستبعد التدخل العسكري في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا

2021-12-18

الأكثر قراءة

العاصفة

العاصفة "كرمل" تضرب البلاد مساء الأحد

2021-12-17
أميركا تعهدت لإسرائيل بإعادة إعمارها بعد حرب مع إيران

أميركا تعهدت لإسرائيل بإعادة إعمارها بعد حرب مع إيران

2021-12-17
مستوطنون يهاجمون منازل شمال نابلس وجنوبها: تنكيل وإصابات وأضرار ماديّة

مستوطنون يهاجمون منازل شمال نابلس وجنوبها: تنكيل وإصابات وأضرار ماديّة

2021-12-17
المغار: مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث طرق

المغار: مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث طرق

2021-12-17
صلاح يبدي استياءه من قرار مدرب ليفربول

صلاح يبدي استياءه من قرار مدرب ليفربول

2021-12-17