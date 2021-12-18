الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة مدن من متمردي تيغراي

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، أن القوات الحكومية استعادت مدنًا عدة من متمردي تيغراي في شمالي البلاد الذي يشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من عام، أودى بحياة آلاف الأشخاص.

وتقود حكومة رئيس الوزراء، آبيي أحمد، "هجوما مضادا" منذ أسابيع، لاستعادة أراض من متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تقاتلها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وقالت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، اليوم، إن القوات "نجحت في السيطرة بشكل كامل على سانكا وسيرينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو".

ومنذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن كل من الطرفين عن تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن عدة مرات.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية في تغريدة على "تويتر" إن "قوات الأمن المشتركة الإثيوبية حررت بلدات ولديا وكوبو وسانكا وسيركينكا، وغوبيا، وهارا".

وأضافت أن "منطقة وولو الشمالية تم تطهيرها بالكامل من عدوان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".

واستولى المتمردون، الأحد الماضي، مرة أخرى، على مدينة لاليبيلا الرمزية التي تضم أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بعد أحد عشر يومًا من إعلان الحكومة أنها استعادت السيطرة عليها.