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بريطانيا: 12 وفاة بـ"أوميكرون"

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 12:21

بريطانيا: 12 وفاة بـ"أوميكرون"
رفض شعبي ببريطانيا لمقترح الإغلاق (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، لإذاعة "تايمز"، اليوم الاثنين، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحورة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا. وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بالمتحورة.

وسجلت بريطانيا، أمس الأحد، أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بالمتحورة الجديدة، حيث ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.

وتدرس الحكومة البريطانية ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ"أوميكرون".

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن الحكومة "لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة"، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأعلن عمدة لندن صادق خان، حالة الطوارئ لمساعدة السلطات الصحية على التعامل مع الانتشار الكبير للمتحورة "أوميكرون"، مشددا على أن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض فيروس كورونا أمر حتمي، لأن من دونها ستنهار مرافق الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.

لكن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، و9 وزراء آخرين في الحكومة يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار أوميكرون، وفق صحيفة تايمز.

وتنتشر المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.

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