اليابان تنفذ حكم الإعدام بثلاثة أشخاص

نفذت اليابان فجر اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بثلاثة أشخاص محكوم عليهم بهذه العقوبة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة العدل ومصادر أخرى.

وقالت وزارة العدل اليابانية، الثلاثاء، إن ثلاثة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، بينهم رجل يبلغ من العمر 65 عاما قتل 7 أشخاص في كاكوغاوا بمحافظة هيوغو الغربية، أُعدموا في نفس اليوم.

كان السجينان اللذان أعدما بخلاف ياسوتاكا فوجيشيرو البالغ من العمر 65 عاما، هما تومواكي تاكانيزاوا، 54 عاما، وميتسونوري أونوغاوا، 44 عاما، اللذان تآمرا لقتل اثنين من العاملين في صالة ألعاب "باتشينكو" في محافظة غونما بشرق اليابان.

وعمليات الإعدام هذه هي الأولى في البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ومنذ أن تولى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السلطة أوائل تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

في مؤتمره الصحافي الافتتاحي في تشرين الأول الماضي، قال وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا "أعتقد أن عقوبة الإعدام لا مفر منها للأشخاص الذين يرتكبون جرائم يعتقد غالبية الشعب أنها خبيثة وفظيعة للغاية"، في إشارة إلى دعمه للحفاظ على نظام العقوبة في البلاد.

وأعدمت اليابان ثلاثة سجناء في العام 2019 و15 في العام 2018، من بينهم 13 من طائفة أوم شينريكيو التي نفذت هجوما داميا بغاز السارين عام ،1995 استهدف مترو أنفاق طوكيو.

واليابان حيث ينتظر أكثر من 100 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، هي واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. وعادة ما تنفّذ عمليات الإعدام بعد فترة طويلة من النطق بالحكم، وتكون شنقا.

ومدى عقود، كانت السلطات تبلغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأنهم سيعدمون قبل ساعات فقط من التنفيذ.