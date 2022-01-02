السودان: انطلاق مظاهرات للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي

انطلقت مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد ظهر اليوم الأحد، للمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وكان قد أعلن عدد من لجان المقاومة وتجمع المهنيين في الخرطوم الخروج في مظاهرات، اليوم الأحد، وذلك عشية عقد اجتماعين لمجلسي السيادة والدفاع لبحث الأزمة السياسية في السودان.

وتأتي هذه المظاهرات تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.

وأغلقت السلطات السودانية، 4 جسور من أصل 10 بالعاصمة الخرطوم عشية الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، ويأتي إغلاق السجور تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي بوسط العاصمة الخرطوم.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية"، أمس السبت، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت اللجنة، في بيان، إن عبد الله عباس (23 عاما) توفي، السبت، متأثرا بإصابته برصاصة خلال مشاركته في تظاهرات 30 كانون الأول/ ديسمبر، في أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الخرطوم.