بايدن للرئيس الأوكراني: أميركا وحلفاؤها "سيردون بحزم" على غزو روسي

قال البيت الأبيض إنّ الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية، أمس الأحد، أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها "سيردّون بحزم" إذا غزت روسيا جارتها الغربية.

وأفادت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، جين ساكي، في بيان بأنّ بايدن أكّد أيضاً لزيلينسكي أنّ الولايات المتّحدة تدعم حلّ الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية -الأميركية الرفيعة المستوى، المقرّر عقدها في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضاف البيان أنّ "الرئيس بايدن قال بوضوح إنّ الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردّون بحزم إذا غزت روسيا أوكرانيا".

وأوضحت ساكي أنّ بايدن شدّد أيضاً على مسامع نظيره الأوكراني على التزام الولايات المتّحدة "مبدأ ’لا شيء يتعلّق بكم من دونكم’"، في إشارة على ما يبدو إلى أنّ واشنطن ستشرك كييف في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل أوكرانيا.

كما أعرب الرئيس الأميركي عن "دعمه لإجراءات بناء الثقة من أجل نزع فتيل التوترات في دونباس ولدبلوماسية نشطة للدفع قدماً بتطبيق اتفاقيات مينسك"، التي أبرمت برعاية فرنسا وألمانيا وتعهّدت بموجبها أوكرانيا إجراء إصلاحات سياسية مقابل تعهد روسيا إنهاء دعمها للمتمرّدين الانفصاليين الموالين لها.

وفي كييف سارع الرئيس الأوكراني للتعبير عن امتنانه للدعم الأميركي "الراسخ" لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية. وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر إنه "نثمّن الدعم الراسخ لأوكرانيا" من جانب الولايات المتّحدة، مشيراً إلى أنّه بحث مع بايدن "الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا والحؤول دون مزيد من التصعيد".

وتتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيداً لغزو محتمل.

ومن جهتها، تؤكّد روسيا أنّ ضمان أمنها يتمّ بمنع أيّ توسّع لحلف شمال الأطلسي، الذي تعتبره تهديداً وجودياً لها، وبوضع حدّ للأنشطة العسكرية الغربية التي تؤكّد أنّها تجري على مقربة من حدودها.

وكان بايدن أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنّه حذّر مجدّداً نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، يوم الخميس، من أيّ محاولة لغزو أوكرانيا.

وقال بايدن "لقد أبلغت الرئيس بوتين بوضوح أنّنا سنفرض عقوبات شديدة وسنزيد من وجودنا في أوروبا، لدى حلفائنا في حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أنه "كنّا واضحين: لا يمكنه، أكرّر، لا يمكنه اجتياح أوكرانيا".

وتبدأ روسيا والولايات المتحدة، في التاسع من كانون الثاني/يناير، مباحثات في جنيف تتناول الشأن الأوكراني، تتولاها نائبة وزير الخارجية الاميركي، ويندي شيرمان، ونظيرها الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن يليها في 12 من الشهر نفسه اجتماع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، ثم اجتماع في 13 منه في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.