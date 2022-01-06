احتجاجات كازخستان: مقتل 18 من أفراد الأمن

قتل 18 فردا من قوات الأمن في كازاخستان على الأقلّ، وأصيب أكثر من 748 في الاحتجاجات التي تهز كازاخستان منذ أيام، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية، اليوم، الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية الكازاخستانية.

وفي وقت سابق، الخميس، أفاد تقرير بمقتل 13 وإصابة 353 في صفوف القوات الأمنية، في المقابل، قتل "عشرات" المتظاهرين وجرح أكثر من ألف، بحسب السلطات.

NOW - Situation in #Almaty, Kazakhstan's largest metropolis, spirals out of control. The president imposes a curfew and deploys the military to quell the anti-government protests. pic.twitter.com/AZIsZlhEYd — Disclose.tv (@disclosetv) January 4, 2022

ووفق المصدر نفسه، بلغ عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، حتى الآن، 2298 شخصا، في مقابل نحو ألفين في السابق.

وعمّت تظاهرات كل أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، هذا الأسبوع، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال الذي يستخدم على نطاق واسع لتزويد السيارات الوقود في غربيّ البلاد.

ونزل الآلاف إلى الشوارع في ألماتي، أكبر مدن كازاخستان المصدرة للنفط والغاز، وفي مقاطعة مانغيستاو (غرب)، قائلين إن ارتفاع الأسعار غير عادل، نظرًا إلى احتياطات الطاقة الضخمة في كازاخستان.

وفي هذه المدينة، هاجم متظاهرون مباني حكومية وأضرموا فيها النيران، بما فيها مبنى البلدية والمقر الرئاسي.

ورّدت القوات الأمنية بإطلاق الذخيرة الحية. وقتل "العشرات" وأصيب أكثر من ألف شخص، بحسب السلطات.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الداخلية في البلاد أن "الوضع الأسوأ هو في ألماتي، حيث استولت عناصر مسلحة على مباني مؤسسات ومنظمات مالية ومحطات تلفزيونية ودمرتها جزئيا".

وأضافت أن طرقا وخطا للسكك الحديد "قطعت" في غربيّ البلاد.