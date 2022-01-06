  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كازاخستان: تحديد سقف لأسعار الوقود بعد الاحتجاجات وتوقيف نحو ألفي شخص

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 15:29

كازاخستان: تحديد سقف لأسعار الوقود بعد الاحتجاجات وتوقيف نحو ألفي شخص
عناصر أمن في منطقة احتجاجات ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت حكومة كازاخستان، اليوم الخميس، أنها حددت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي أججها الغضب من ارتفاع أسعار الغاز، فيما تمّ توقيف نحو ألفي شخص في ألماتي على خلفية أعمال الشغب في البلاد.

وعمّت تظاهرات كل أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة هذا الأسبوع احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال الذي يستخدم على نطاق واسع لتزويد السيارات الوقود في غرب البلاد.

ونزل الآلاف إلى الشوارع في ألماتي، كبرى مدينة في كازاخستان المصدرة للنفط والغاز، وفي مقاطعة مانغيستاو، قائلين إن ارتفاع الأسعار غير عادل، نظرا إلى احتياطات الطاقة الضخمة في كازاخستان.

وتصاعدت الاحتجاجات إلى اضطرابات واسعة النطاق، أمس الأربعاء، مع اقتحام متظاهرين مباني حكومية وورود تقارير عن مقتل العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن.

("أ ب")

ويهدف هذا الإجراء المنشور بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، إلى تأمين "استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي" في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى حيث خلفت الاضطرابات عشرات القتلى وألف جريح.

وأضاف البيان أن الحكومة ستفرض وقفا موقتا لمدة 180 يوما على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال وكذلك البنزين ووقود الديزل والمنشآت في مجموعة من المدن والمقاطعات.

كما حظرت الحكومة موقتا تصدير مواد غذائية من بينها اللحوم والبطاطا والجزر "بهدف تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بالنسبة إلى المجتمع".

("أ ب")

وأعلنت الشرطة في كازاخستان، اليوم، أنها أوقفت نحو ألفي شخص في شوارع ألماتي التي تشهد احتجاجات منذ يومين أسفرت عن وقوع عشرات القتلى ونحو ألف جريح.

ونقلت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان عن وزارة الداخلية قولها إن "عناصر الشرطة في ألماتي خرجوا لإخلاء الشوارع... في المجموع، اقتيد نحو ألفي شخص إلى مراكز الشرطة".

("أ ب")

من جانبها، دعت بريطانيا، اليوم الخميس، إلى إنهاء الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان، معبرة عن مخاوفها إزاء الاضطرابات الحاشدة التي أشعلتها زيادة أسعار الوقود.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحافيين: "نحضّ على وفق التصعيد ونريد حلا سلميا".

بودكاست عرب 48

#كازاخستان
#احتجاجات
#اعتقالات
#بريطانيا
#ارتفاع أسعار الوقود
#حديد سقف لأسعار الوقود

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جائحة كورونا... أزمة طويلة للحريّات
جائحة كورونا... أزمة طويلة للحريّات

2022-01-06

كازاخستان: مقتل عشرات المتظاهرين برصاص الشرطة
كازاخستان: مقتل عشرات المتظاهرين برصاص الشرطة

2022-01-06

مفاوضات فيينا دخلت مرحلة حاسمة وإيران تحصن منشآتها النووية
مفاوضات فيينا دخلت مرحلة حاسمة وإيران تحصن منشآتها النووية

2022-01-06

الأكثر قراءة

الكنيست يصادق نهائيا على

الكنيست يصادق نهائيا على "قانون الكهرباء"

2022-01-05
حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

2022-01-05
عبد الله الثاني يلتقي غانتس في عمان

عبد الله الثاني يلتقي غانتس في عمان

2022-01-05
مضاعفة طلبات الإسرائيليين لحمل السلاح بعد الهبة بالمجتمع العربي

مضاعفة طلبات الإسرائيليين لحمل السلاح بعد الهبة بالمجتمع العربي

2022-01-05
حكم مخفف على عنصري شارك باعتداء دموي على عربي

حكم مخفف على عنصري شارك باعتداء دموي على عربي

2022-01-05