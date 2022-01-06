كازاخستان: تحديد سقف لأسعار الوقود بعد الاحتجاجات وتوقيف نحو ألفي شخص

أعلنت حكومة كازاخستان، اليوم الخميس، أنها حددت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي أججها الغضب من ارتفاع أسعار الغاز، فيما تمّ توقيف نحو ألفي شخص في ألماتي على خلفية أعمال الشغب في البلاد.

وعمّت تظاهرات كل أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة هذا الأسبوع احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال الذي يستخدم على نطاق واسع لتزويد السيارات الوقود في غرب البلاد.

ونزل الآلاف إلى الشوارع في ألماتي، كبرى مدينة في كازاخستان المصدرة للنفط والغاز، وفي مقاطعة مانغيستاو، قائلين إن ارتفاع الأسعار غير عادل، نظرا إلى احتياطات الطاقة الضخمة في كازاخستان.

وتصاعدت الاحتجاجات إلى اضطرابات واسعة النطاق، أمس الأربعاء، مع اقتحام متظاهرين مباني حكومية وورود تقارير عن مقتل العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن.

("أ ب")

ويهدف هذا الإجراء المنشور بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، إلى تأمين "استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي" في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى حيث خلفت الاضطرابات عشرات القتلى وألف جريح.

وأضاف البيان أن الحكومة ستفرض وقفا موقتا لمدة 180 يوما على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال وكذلك البنزين ووقود الديزل والمنشآت في مجموعة من المدن والمقاطعات.

كما حظرت الحكومة موقتا تصدير مواد غذائية من بينها اللحوم والبطاطا والجزر "بهدف تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بالنسبة إلى المجتمع".

("أ ب")

وأعلنت الشرطة في كازاخستان، اليوم، أنها أوقفت نحو ألفي شخص في شوارع ألماتي التي تشهد احتجاجات منذ يومين أسفرت عن وقوع عشرات القتلى ونحو ألف جريح.

ونقلت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان عن وزارة الداخلية قولها إن "عناصر الشرطة في ألماتي خرجوا لإخلاء الشوارع... في المجموع، اقتيد نحو ألفي شخص إلى مراكز الشرطة".

("أ ب")

من جانبها، دعت بريطانيا، اليوم الخميس، إلى إنهاء الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان، معبرة عن مخاوفها إزاء الاضطرابات الحاشدة التي أشعلتها زيادة أسعار الوقود.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحافيين: "نحضّ على وفق التصعيد ونريد حلا سلميا".