كورونا يواصل اكتساح العالم.. و"أوميكرون" يجبر الدول على إعادة الحسابات

تواصل المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد الانتشار بسرعة فائقة حول العالم، وسط تسجيل أرقام قياسية للإصابات بالفيروس، ما دفع بالعديد من الدول إلى زيادة القيود الصحية.

وسجّلت وزارة الصحة الإسرائيلية، حتى الساعة الـ17:17 من مساء الأربعاء، 8,135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحالات النشطة إلى 62,438، فيما ارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 6.63%.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن الصحة الإسرائيلية أن 290 مصابا يتلقون العلاج في المستشفى علما بأن 129 مصابا يرقدون في المستشفى بحالة خطيرة من بينهم 50 بحالة حرجة، و53 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا للبيانات الرسمية، شهدت الأيام السبعة الأخيرة تسجيل 48,988 إصابة جديدة، وذلك مع تفشي المتحورة "أوميكرون"، كما شهدت هذه الفترة تسجيل 7 وفيات و77 حالة خطيرة من جراء الإصابة بكورونا.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,456,207 أشخاص في العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأربعاء.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات من جرّاء الفيروس بلغ 830,284 حالة تليها البرازيل (619,384) فالهند (482,551) وروسيا (313,015). وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة.

ويأتي تشديد الإجراءات في الوقت الذي تتضاعف فيه الإصابات بكورونا في جميع أنحاء العالم، مع ما يسببه ذلك من تغيب عن العمل واضطرابات في قطاعات عدة من بينها الصحة.

وسجلت إصابات قياسية في دول عدة مثل إسرائيل (حوالى 12,554 ألف إصابة جديدة الثلاثاء) وهولندا (24,590) التي فرضت إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات وأماكن الترفيه حتى 14 كانون الثاني/ يناير.

وسجلت فرنسا عددا قياسيا أيضا مع حوالى 335 ألف إصابة جديدة بكورونا، الأربعاء، فيما تلقى 66 ألف شخص أول جرعة من اللقاح، وفق ما أعلن وزير الصحة، أوليفييه فيران.

وسجلت في الولايات المتحدة ما يقرب من 890 ألف إصابة يومية وأكثر من 194 ألفا في المملكة المتحدة.

ورغم ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة على الوافدين من الخارج إلى إنجلترا في إجراء رحّب به قطاع النقل.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أُصيب 5% من البريطانيين بكورونا، الأسبوع الماضي، وحتى 10% من سكان لندن.

وفرضت الحكومة الإيطالية التي تواجه ارتفاعًا بعدد الإصابات بكورونا، إلزامية التلقيح للأشخاص فوق سن الخمسين.

وقال رئيس الحكومة، ماريو دراغي، في بيان، "نريد إبطاء منحنى الإصابات وحثّ الإيطاليين غير الملقّحين على تلقي اللقاح".

وفي رومانيا أصبح وضع الكمامات الواقية، إلزاميا في الخارج، بعدما ارتفعت الإصابات ثلاثة مرات في غضون أيام قليلة (حوالى 4,900 الأربعاء)

ودفع ذلك هونغ كونغ، الأربعاء، إلى حظر الرحلات الجوية من ثماني دول بينها فرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتشمل الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها في هونغ كونغ حظر تنظيم فعاليات عامة واسعة النطاق وإغلاق 15 نوعًا من المتاجر غير الأساسية بما في ذلك الحانات والنوادي الليلية وصالات الألعاب الرياضية وصالونات التجميل.

وأعلن عن إصابة الكثير من الشخصيات بكورونا من رئيس بولندا، أندريه دودا، وملك السويد كارل غوستاف، إلى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأصيب الكثير من الرياضيين ما أثر على سير بطولات. ومن بين هؤلاء حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما، والمدافع لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونيخ، الذي أصيب ثمانية من لاعبيه على الأقل.

وانتقل منتخب السنغال للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، الأربعاء، متأخرا 24 ساعة بسبب اكتشاف ثلاث إصابات بكورونا بين العاملين ضمن المنتخب.

ودعت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، المشاركين في دورة الألعاب الشتوية في بكين المقررة من 4 حتّى 20 شباط/ فبراير المقبل، إلى "توخي الحذر الشديد"، وسط بروز احتمال عجز بعض الرياضيين عن السفر إلى الصين بسبب الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا.

لكن يبدو أن هذا البلد يسيطر على فورة الإًصابات الجديدة. ففي وسط الصين، بدأت مدينة تشنغتشو إجراء فحوصات لسكانها البالغ عددهم 13 مليونًا بعد رصد إصابات بكورونا. في الأثناء، أعلنت مدينة شيآن، الخاضعة للإغلاق، "السيطرة" على بؤرة العدوى الأخيرة التي رصدتها.

وسجلت السلطات الصحية في ألمانيا، الأربعاء، 7 آلاف و27 حالة إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالمتحورة الجديدة إلى 42 ألفا و 556 حالة.

وقال معهد "روبرت كوخ"، المؤسسة المختصة بمكافحة الأمراض في ألمانيا، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة مرتبطة بـ"أوميكرون" حتى الآن، مؤكدًا أن 451 شخصًا مصابًا بالمتحورة تم نقلهم إلى المستشفيات.

و خلال يوم واحد، ارتفع عدد حالات الإصابات الجديدة بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى بنسبة 20%، وفقًا لبيانات رسمية.

وقال وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، في وقت سابق، إن الحكومة تدرس فرض قيود على التواصل الاجتماعي وتكثيف جهود التطعيم، من أجل كبح موجة جديدة من جائحة كورونا.

وستعقد الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية اجتماعًا يوم الجمعة القادم، لاتخاذ قرار بشأن تدابير فيروس كورونا الجديدة، وقواعد الحجر الصحي، وخطط الطوارئ استجابة لموجة "أوميكرون" المتوقعة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، حتى الأربعاء، إلى 7 ملايين و299 ألفا و29، منها 113 ألفا و572 وفاة، و6 ملايين و581 ألفا و800 حالة تعافٍ، وفق إحصاء حكومي.