  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران تؤكد بدأها بدفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 15:54

إيران تؤكد بدأها بدفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة
تظاهرة لأسر الضحايا (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أكّدت إيران، الجمعة، أنّها دفعت تعويضات لعائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية "خطأ" بعيد إقلاعها من طهران.

وتحلّ هذه الأيام الذكرى الثانية للحادث، الذي راح ضحيته 176 شخصا.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اللجنة التي شكّلتها وزارة الطرق قامت بدفع (تعويضات) إلى عدد من العائلات، بما يتوافق مع القواعد النافذة".

وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، ما أدّى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ"، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت الحكومة الإيرانية، في عهد الرئيس السابق، حسن روحاني، تخصيص "150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو" لكل من عائلات الضحايا.

ولقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا وكندا، على خلفية أن قيمة التعويضات يجب أن يتم تحديدها بموجب تفاوض.

والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني، آرش خدائي، قوله "حصلت عائلات عدة على المبلغ (150 ألف دولار)"، مشيرا إلى أن المسار القضائي لدفع التعويضات لعائلات أخرى "بدأ".

وشدّد على أن دفع تعويض لا يحرم العائلات حقها بالمقاضاة أمام القضاء.

ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية، الإثنين، حكما بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في إسقاط الطائرة.

ولم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل المبلغ من إيران، إلّا أن محامي العائلات لوّحوا بإمكان اللجوء إلى تجميد أصول إيرانية في كندا والعالم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية انطلاق محاكمة عشرة عسكريين "من رتب مختلفة" في قضية إسقاط الطائرة.

وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام اللواء الإيراني، قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد.

بودكاست عرب 48

#إيران
#الطائرة الأوكرانية
#سليماني

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين: 9 قتلى جراء انفجار في مؤسسة حكومية
الصين: 9 قتلى جراء انفجار في مؤسسة حكومية

2022-01-07

فرنسا تشتبه بتعرض رالي داكار في السعودية إلى "هجوم إرهابي"
فرنسا تشتبه بتعرض رالي داكار في السعودية إلى "هجوم إرهابي"

2022-01-07

الحزب الحاكم ببولندا يقرّ بشراء "بيغاسوس": "سيكون أمرا سيئا" إن لم نمتلكه
الحزب الحاكم ببولندا يقرّ بشراء "بيغاسوس": "سيكون أمرا سيئا" إن لم نمتلكه

2022-01-07

الأكثر قراءة

مصرع 8 فتيان فلسطينيين في حادث طرق بالأغوار

مصرع 8 فتيان فلسطينيين في حادث طرق بالأغوار

2022-01-06
مقتل طفل في جريمة إطلاق نار ببير المكسور

مقتل طفل في جريمة إطلاق نار ببير المكسور

2022-01-06
مسؤولة إسرائيلية انفجرت في وجه دبلوماسيين أوروبيين

مسؤولة إسرائيلية انفجرت في وجه دبلوماسيين أوروبيين

2022-01-06
اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2022-01-06
شهيد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال بمخيم بلاطة

شهيد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال بمخيم بلاطة

2022-01-06