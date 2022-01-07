إيران تؤكد بدأها بدفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة

عرب ٤٨/أ ف ب

أكّدت إيران، الجمعة، أنّها دفعت تعويضات لعائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية "خطأ" بعيد إقلاعها من طهران.

وتحلّ هذه الأيام الذكرى الثانية للحادث، الذي راح ضحيته 176 شخصا.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اللجنة التي شكّلتها وزارة الطرق قامت بدفع (تعويضات) إلى عدد من العائلات، بما يتوافق مع القواعد النافذة".

وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، ما أدّى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ"، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت الحكومة الإيرانية، في عهد الرئيس السابق، حسن روحاني، تخصيص "150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو" لكل من عائلات الضحايا.

ولقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا وكندا، على خلفية أن قيمة التعويضات يجب أن يتم تحديدها بموجب تفاوض.

والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني، آرش خدائي، قوله "حصلت عائلات عدة على المبلغ (150 ألف دولار)"، مشيرا إلى أن المسار القضائي لدفع التعويضات لعائلات أخرى "بدأ".

وشدّد على أن دفع تعويض لا يحرم العائلات حقها بالمقاضاة أمام القضاء.

ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية، الإثنين، حكما بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في إسقاط الطائرة.

ولم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل المبلغ من إيران، إلّا أن محامي العائلات لوّحوا بإمكان اللجوء إلى تجميد أصول إيرانية في كندا والعالم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية انطلاق محاكمة عشرة عسكريين "من رتب مختلفة" في قضية إسقاط الطائرة.

وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام اللواء الإيراني، قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد.