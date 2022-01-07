تقييدات ألمانية على دخول المطاعم مع تفشي أوميكرون

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم، الجمعة، تشديد تقييدات الدول إلى المطاعم والمقاهي في ظلّ طفرة الإصابات بالمتحورة أوميكرون، لكنها ستُقصّر فترة الحجر الصحي بهدف تجنيب ألمانيا شللا محتملا.

وقال شولتس، بعد اجتماع مع المسؤولين عن مناطق البلاد الـ16، "لا يمكنني استبعاد احتمال أن نشهد ارتفاعا ملحوظا بالإصابات في المستقبل القريب"، بسبب التفشي السريع للمتحورة أوميكرون، مؤكّدًا أن الاجراءات المُقرّرة "صارمة لكنّها عملية".

وسيتوجّب على زبائن المطاعم والمقاهي والحانات أن يقدموا، اعتبارًا من 15 كانون الثاني/يناير، نتيجة سلبية لاختبار كورونا أُجري في اليوم نفسه، بالإضافة إلى شهادة اللقاح أو شهادة التعافي من كوفيد-19.

ومن تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مُستثنون من تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19.

وستُقصّر مدة الحجر الصحي للمصابين بالفيروس، ومخالطيهم لتجنّب شلّ البلاد بسبب عزل العديد من الأشخاص.

بذلك لن يضطر أي مُخالط لمصاب بالفيروس، إلى التزام الحجر إذا كان قد تلقى الجرعات الثلاثة من اللقاح، أو أُصيب بالفيروس من قبل.

أمّا الباقون بمن فيهم المُصابون بالفيروس، فقد يتاح لهم تقليص فترة الحجر الصحي إلى سبعة أيام بدلًا من 14 يومًا إذا تمكّنوا من إبراز نتيجة سلبية.

وترد بذلك ألمانيا على الطفرة الجديدة من الإصابات بالمتحورة أوميكرون، على غرار العديد من الدول الأوروبية، وهي متحورة "ستُصبح قريبًا مهيمنة على كامل أراضي البلاد"، بحسب المستشار وممثلي المناطق.

وتأثّر أول اقتصاد أوروبي في الخريف بتجدد التفشي السريع لكورونا، مع انتشار المتحورة دلتا، غير أن عدد الإصابات انخفض منذ فرض إجراءات جديدة.