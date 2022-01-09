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كورونا عالميا: الإصابات تتضاعف واحتجاجات ضد إلزامية التطعيم

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 09:11

كورونا عالميا: الإصابات تتضاعف واحتجاجات ضد إلزامية التطعيم
احتجاجات بدول أوروبية ضد إلزامية التطعيم (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

يواصل فيروس كورونا الانتشار حول العالم فيما تتفشى المتحورة "أوميكرون"، بشكل غير مسبوق، حيث سجل العالم أكثر من مليوني إصابة يومية بالفيروس كمتوسط منذ بداية العام الجديد، لتتضاعف الإصابات خلال 10 أيام، في حين توسعت الاحتجاجات على قرار السلطات في عدد من البلدان فرض إلزامية التطعيم ضد الفيروس.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية للسلطات الصحية، بأن الإصابات اليومية بالفيروس في أرجاء العالم فاقت مليونين و106 آلاف بين الأول والسابع من كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بعدما كانت بحدود مليون إصابة يوميا في الأسبوع الأخير من العام الماضي.

زاد عدد المصابين بكورونا بنسبة 270% منذ اكتشاف المتحورة "أوميكرون" في آخر تشرين الثاني نوفمبر / 2021 في جنوب أفريقيا، بالمقابل فإن أعداد الوفيات جراء كورونا في أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وذلك بمعدل 6.237 وفيات في اليوم في الأيام السبعة الماضية.

وزادت الإصابات اليومية في أوروبا في الأسبوع الماضي بنسبة 47%، وفي الولايات المتحدة وكندا بنسبة 76%، في حين ظلت معدلات الإصابة مستقرة في أفريقيا، غير أنها صعدت بنسبة 224% في منطقة أوقيانوسيا، وبنسبة 148% في أميركا الجنوبية والكاريبي، و116% في الشرق الأوسط، و145% في عموم آسيا.

وفي المقابل، تقدر منظمة الصحة العالمية بأن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى 3 مرات من تلك المسجلة رسميا.

ورغم أن الدراسات أفادت بأن المتحورة أوميكرون أقل خطورة من حيث أعراض الإصابة مقارنة بالمتحور دلتا، فإن الخبراء يحذرون من أن سرعة انتشاره تتسبب في ضغوط كبيرة على الأنظمة الصحية في العالم.

ودفعت الموجة الوبائية القياسية الجديدة دول العالم إلى إعادة فرض قيود احترازية دون الوصول إلى حد الإغلاق العام، كما عمدت السلطات إلى تسريع برامجها للتطعيم ضد الفيروس في مسعى لكبح الارتفاع القياسي في عدد الإصابات حاليا.

وأدت سياسات إلزامية التلقيح وتشديد قيود الحركة على غير الملقحين في عدد من دول العالم إلى تزايد الاحتجاجات الرافضة لهذه القرارات، ففي فرنسا خرج أكثر من 100 ألف مواطن لمناهضة خطط حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بالحد من حقوق غير المطعمين وتحويل الجواز الصحي إلى جواز تطعيمي.

وفي النمسا خرجت، أمس السبت، مظاهرات حاشدة في العاصمة فيينا احتجاجا على الإجراءات التي تبنّتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وكانت الحكومة النمساوية فرضت إجبارية اللقاح على من تتجاوز أعمارهم الـ15 بدءا من الشهر المقبل.

بودكاست عرب 48

#كوورنا عالميا
#مستجدات كورونا
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#تطعيم
#لقاح
#أوميكرون

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