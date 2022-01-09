164 قتيلا برصاص الشرطة باحتجاجات كازاخستان

قتل 164 شخصا برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها كازاخستان هذا الأسبوع، 103 منهم قتلوا في الماتي أكبر مدن البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، نقلا عن وزارة الصحة.

وكان المسؤولون قد أعلنوا في حصيلة سابقة مقتل 26 متظاهرا و16 من عناصر الأمن، في التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على رفع أسعار الغاز وتصاعدت بوقوع اشتباكات مع قوات الأمن.

وسمحت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري من ست جمهوريات سوفيتية سابقة تقوده روسيا، بإرسال حوالي 2500 جندي معظمهم روس إلى كازاخستان كقوات حفظ سلام.

ويحرس بعض أفراد القوة المنشآت الحكومية في العاصمة نور سلطان، ما "مكن من إعادة نشر جزء من قوات وكالات إنفاذ القانون الكازاخستانية في ألماتي للمشاركة في عملية مكافحة الإرهاب"، بحسب بيان الحكومة الكازاخية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها ضمن قوات حفظ السلام بدأت مهامها في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان، في حين أعلنت السلطات الكازاخية استقرار الأوضاع في المناطق الشمالية.

وقالت وزارة الداخلية الكازاخية إن الأوضاع استقرت في المناطق الشمالية التي شهدت أعمال شغب، مؤكدة اعتقال حوالي 5800 شخص منذ بداية الاضطرابات في البلاد الأحد الماضي.

وتحدثت الوزارة عن تعرض أقسام الشرطة والوحدات العسكرية ونقاط التفتيش التابعة لوزارة الدفاع، لاعتداءات مرات عدة باستخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف.

وأشار وزير الدفاع الكازاخي إيرلان تورغومبايف، إلى أن الهدف من هذه الاعتداءات كان الاستيلاء على الأسلحة والمعدات العسكرية.

واعتقلت السلطات الرئيس السابق لجهاز الأمن في كازاخستان كريم ماسيموف، بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب اندلاع المواجهات.

وفي الخامس من كانون الثاني/يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، في حين قُتل 26 محتجا، حسب وزارة الداخلية.