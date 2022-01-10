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كازاخستان: 8 آلاف معتقل والإنترنت يعود إلى ألماتي

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 09:05

كازاخستان: 8 آلاف معتقل والإنترنت يعود إلى ألماتي
عودة تدريجية للحياة في كازاخستان (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أوقف نحو ثمانية آلاف شخص عقب احتجاجات استمرت أسبوعا وقمعت بقوة في كازاخستان وأسفرت عن عشرات القتلى، فيما بلغ عن عودة الإنترنت إلى ألماتي، على ما أعلنت الحكومة، اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة الداخلية الكازاخية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "في العاشر من كانون الثاني/يناير بلغ عدد الموقوفين لدى أجهزة وزارة الداخلية، 7989 شخصا".

إلى ذلك، عاد الإنترنت صباح اليوم الإثنين، إلى ألماتي كبرى مدن كازاخستان، وذلك بعد انقطاع دام خمسة أيام تزامن مع مواجهات دامية خلفت عشرات القتلى، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

في العاصمة الاقتصادية البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، بات تصفح المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية من جديد متاحا، اليوم الإثنين، الذي أعلن يوما للحداد في أعقاب الاضطرابات.

وتعود الحياة تدريجا إلى طبيعتها في ألماتي، واستعادت وسائل النقل العام نشاطها في شوارع المدينة للمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات.

وقدمت كازاخستان أعمال العنف في ألماتي على أنها هجوم من "مجموعات إرهابية"، وأعربت عن استيائها من التغطية الإعلامية الأجنبية للأحداث التي بدأت بتظاهرات احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في غرب البلاد في الثاني من كانون الثاني/يناير.

وسحبت وزارة الإعلام، مساء الأحد، تصريحا نشر في وقت سابق عبر "تلغرام" ومفاده أن أكثر من 164 شخصا قتلوا في البلاد خلال الاضطرابات مشيرة لموقعين الكترونيين إلى أن هذا التصريح أتى نتيجة "خطأ تقني".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان وجهته إلى وسائل الإعلام أن المقالات التي نشرتها وسائل الإعلام الأجنبية أعطت "الانطباع الخاطئ بأن حكومة كازاخستان هاجمت متظاهرين سلميين. واجهت قوات الأمن حشودا عنيفة ارتكبت أعمالا إرهابية فاضحة".

بودكاست عرب 48

#كازاخستان
#ألماتي
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