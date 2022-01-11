الصحة العالمية: عدوى أوميكرون ستصيب أكثر من نصف الأوروبيين خلال شهرين

عرب ٤٨ / أ ف ب

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء، أن أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بمتحورة فيروس كورونا "أوميكرون"، في حال استمرت وتيرة الإصابات الحالية.

وقال مدير منطقة أوروبا في المنظمة، هانس كلوغه، إنه "بهذه الوتيرة يتوقع معهد القياسات الصحية أن يصاب أكثر من 50% من السكان في المنطقة بأوميكرون في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".

وخلال مؤتمر صحافي، حذّر كلوغه من أن أوميكرون تمثل "موجة مد جديدة من الغرب إلى الشرق تجتاح المنطقة الأوروبية".

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 بلدا وإقليما بما فيها العديد من دول آسيا الوسطى، وأوضح كلوغه أن 50 منها أكدت إصابات بأوميكرون.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أفادت 26 دولة من تلك البلدان أن أكثر من 1% من سكانها "يصابون بكورونا كل أسبوع" اعتبارا من 10 كانون الثاني/يناير، وأن المنطقة سجّلت أكثر من سبعة ملايين إصابة جديدة بالفيروس في الأسبوع الأول من العام 2022.

وفي إشارة إلى بيانات جمعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، قال كلوغه إن "أوميكرون أثبتت أنها أكثر قابلية للانتقال وقد مكّنتها الطفرات من الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، ويمكن أن تصيب حتى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالعدوى أو تلقوا اللقاح".

ورغم ذلك، شدد كلوغه على أن "اللقاحات المعتمدة تستمر في توفير حماية جيدة ضد الأشكال الحادة من الوباء وخطر الوفاة".