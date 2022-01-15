تحذيرات من تسونامي في نيوزلندا وتونغا بعد ثوران بركان تحت البحر

أصدرت السلطات النيوزلندية ودولة تونغا الواقعة في المحيط الهادي، تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت، بعد ثوران بركان تحت البحر.

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية في تونغا.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية المحلية في الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادئ، إن تحذيرا من حدوث موجات تسونامي طُبِق في جميع أنحاء البلاد.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

وكان ثوران البركان، اليوم السبت، هو الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة لبركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

ونشر مستخدم لموقع توتير، تسجيلا مصورا يظهر الأمواج وهي ترتطم بالشاطئ. وكتب المستخدم قائلا "يمكنني حرفيا سماع ثوران البركان، يبدو عنيفا جدا"، مضيفا أنها "تمطر الرماد والحصى الصغير، ويغطي الظلام السماء".

Mannnn my heart hurts for my people rn pic.twitter.com/QjzW5f1uAy — Aki (@ahkee_fifita) January 15, 2022

في وقت سابق، أفاد موقع ماتانجي تونغا الإخباري أن العلماء لاحظوا انفجارات هائلة ورعد وبرق بالقرب من البركان بعد أن بدأ ثورانه في وقت مبكر أمس، الجمعة.

وقال الموقع إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت عمودا من الرماد والبخار والغاز بعرض 5 كيلومترات يرتفع في الهواء إلى حوالي 20 كيلومترا.

Meanwhile in the South Pacific in the past few hours...



The eruption of Hunga Tonga in the dark of night. pic.twitter.com/9Z2boQjrWN — NWS Seattle (@NWSSeattle) January 13, 2022

وعلى بعد أكثر من 2300 كيلومتر في نيوزيلندا، حذر المسؤولون من أمواج شديدة وموجات تسونامي نتيجة ثوران البركان.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إن بعض أجزاء نيوزيلندا يمكن أن تتوقع "تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ بعد ثوران بركاني كبير".