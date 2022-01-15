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تحذيرات من تسونامي في نيوزلندا وتونغا بعد ثوران بركان تحت البحر

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 10:48

تحذيرات من تسونامي في نيوزلندا وتونغا بعد ثوران بركان تحت البحر
انفجار البركان تحت البحر جنوب المحيط الهادئ (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أصدرت السلطات النيوزلندية ودولة تونغا الواقعة في المحيط الهادي، تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت، بعد ثوران بركان تحت البحر.

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية في تونغا.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية المحلية في الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادئ، إن تحذيرا من حدوث موجات تسونامي طُبِق في جميع أنحاء البلاد.

وكان ثوران البركان، اليوم السبت، هو الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة لبركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

ونشر مستخدم لموقع توتير، تسجيلا مصورا يظهر الأمواج وهي ترتطم بالشاطئ. وكتب المستخدم قائلا "يمكنني حرفيا سماع ثوران البركان، يبدو عنيفا جدا"، مضيفا أنها "تمطر الرماد والحصى الصغير، ويغطي الظلام السماء".

في وقت سابق، أفاد موقع ماتانجي تونغا الإخباري أن العلماء لاحظوا انفجارات هائلة ورعد وبرق بالقرب من البركان بعد أن بدأ ثورانه في وقت مبكر أمس، الجمعة.

وقال الموقع إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت عمودا من الرماد والبخار والغاز بعرض 5 كيلومترات يرتفع في الهواء إلى حوالي 20 كيلومترا.

وعلى بعد أكثر من 2300 كيلومتر في نيوزيلندا، حذر المسؤولون من أمواج شديدة وموجات تسونامي نتيجة ثوران البركان.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إن بعض أجزاء نيوزيلندا يمكن أن تتوقع "تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ بعد ثوران بركاني كبير".

بودكاست عرب 48

#تونغا
#نيوزلندا
#تسونامي
#ثوران بركان

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