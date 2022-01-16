أفغانستان: مقتل طفل وإصابة 4 عناصر من طالبان إثر تفجير مركبة

قُتل طفل أفغاني وأصيب 4 عناصر من حركة طالبان في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية للحركة بكابُل، وفق ما أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان، اليوم الأحد.

وقال الجنرال موبين، المتحدث باسم إدارة الأمن، في تصريح نقلته قناة "طلوع نيوز" المحلية إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق استهدفت مركبة عسكرية الأحد، بكابل".

وأضاف أن "طفلا قتل فيما أصيب 4 عناصر أمن بجروح، دون ذكر مدى خطورتها". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اللغم المزروع في العاصمة الأفغانية.

ومنذ عودتها إلى الحكم في أفغانستان في منتصف آب/ أغسطس الماضي تؤكد حركة طالبان أنها أكثر اعتدالا من فترة حكمها الأولى (1996-2001) إلا أنها تقمع المعارضين بشدة وتفرق التظاهرات المؤيدة لحقوق المرأة وتعتقل صحافيين.