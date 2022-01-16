  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تحرير الرهائن المحتجزين بكنيس بتكساس ومقتل محتجزهم

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 06:52

تحرير الرهائن المحتجزين بكنيس بتكساس ومقتل محتجزهم
قوات التدخل السريع قبالة الكنيس بتكساس (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في كنيس في الولاية، مؤكدا أنّهم خرجوا أحياء وسالمين. كما أكد مسؤول أمني مقتل محتجزهم.

وكتب أبوت على تويتر "الصلوات استجيبت"، مضيفا "جميع الرهائن خرجوا أحياء وسالمين".

وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات انفجار وإطلاق نار، ثم تم الإعلان عن مقتل المحتجز وتحرير الرهائن الثلاثة، وذلك بعد ساعات من تحرير رهينة رابع.

وكانت الشرطة قد أفادت بأن 4 أشخاص، بينهم حاخام، محتجزون في كنيس بكوليفيل من قبل شخص، وبأن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي يتواصلون مع المشتبه به.

وأفادت "إيه بي سي نيوز" بأن الرجل يزعم أنه شقيق عافية صديقي، وهي عالمة باكستانية حكمت عليها محكمة فدراليّة في نيويورك عام 2010 بالسجن 86 عاما لمحاولتها إطلاق النار على جنود أميركيّين أثناء احتجازها في أفغانستان. وأثارت هذه القضيّة احتجاجات في باكستان.

ونقلت القناة الإخبارية عن مسؤول مطلع على الملف اشترط عدم كشف هويته، أن الرجل يطالب بالإفراج عن صديقي المحتجزة في قاعدة كارسويل العسكرية قرب دالاس.

وأخذ الرئيس جو بايدن الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع بمعقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، علما بـ"عملية خطف الرهائن وتحريرهم"، وفق ما أفادت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وقالت ساكي على تويتر إن بايدن "سيستمر في تلقي معلومات محدثة"، مشيرة إلى أن أعضاء فريقه للأمن القومي "على اتصال بقيادة إنفاذ القانون الفدرالية".

بودكاست عرب 48

#تكساسا
#كنيس
#رهائن
#احتجاز
#إطلاق سراح
#عافية صديقي

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

2022-01-16

الأزمة الأفغانية: "باعَ ابنتيه خوفًا من الموت جوعًا"
الأزمة الأفغانية: "باعَ ابنتيه خوفًا من الموت جوعًا"

2022-01-16

قصف لقاعدة أميركية بسورية واستهداف لقوات تركية بالعراق
قصف لقاعدة أميركية بسورية واستهداف لقوات تركية بالعراق

2022-01-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: انخفاض آخر في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض آخر في درجات الحرارة

2022-01-15
للمرة الثانية خلال أشهر: طائرة حفتر تحط في مطار بن غوريون

للمرة الثانية خلال أشهر: طائرة حفتر تحط في مطار بن غوريون

2022-01-15
الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2022-01-15
العثور على جثة عليها آثار طعن في النقب

العثور على جثة عليها آثار طعن في النقب

2022-01-15
الولايات المتحدة: مسلح يحتجز رهائن بكنيس يهودي في تكساس

الولايات المتحدة: مسلح يحتجز رهائن بكنيس يهودي في تكساس

2022-01-15